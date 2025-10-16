Revitalização com mais acessibilidadeDivulgação/Assessoria Comunicação
As intervenções contemplam a melhoria de todo o teatro, desde a parte técnica até os espaços de uso dos artistas e do público. Entre as principais ações estão a climatização, revitalização dos camarins, aprimoramento da sonorização, e iluminação. O projeto também prevê acessibilidade total, garantindo conforto e segurança tanto para o público quanto para os profissionais que utilizam o espaço.
A secretária municipal de Cultura, Nilce Ramos, destacou a importância da obra para o desenvolvimento cultural do município.
-Estamos acompanhando de perto cada etapa desse trabalho para que o teatro seja entregue o mais breve possível. Queremos que o público itaguaiense possa desfrutar de uma programação diversa, com espetáculos e apresentações que valorizem os artistas locais e tragam cultura de qualidade para a nossa cidade - afirmou Nilce.
Ainda de acordo com a secretária, a modernização do Teatro Marilu Moreira faz parte das ações da Prefeitura de Itaguaí voltadas à revitalização dos equipamentos culturais e à promoção de uma cidade mais inclusiva, reforçando o compromisso de valorizar a cultura e ampliar o acesso da população aos espaços públicos.
Espaço cultural passará por melhorias estruturais, modernização e ampliação da acessibilidade
Garantindo conforto e segurança ao público e profissionais que utilizam o espaço
