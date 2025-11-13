Castração gratuita em ChaperóDivulgação/Prefeitura Itaguaí
Castramóvel atenderá moradores de Chaperó neste mês em Itaguaí
Serviço gratuito da Prefeitura acontece no Espaço do CRAS nos dias 17, 18, 19, 24 e 25 de novembro
Projeto "Guardião do Idoso" promove integração entre gerações em escola municipal de Itaguaí
Iniciativa premiada une as secretarias de Saúde e Educação para fortalecer o cuidado e o respeito com a pessoa idosa
Rio+Saneamento implanta sistema de automação na Unidade de Tratamento de Mazomba
No município de Itaguaí. A iniciativa permite o monitoramento em tempo real da qualidade da água distribuída na cidade
Tragédia de menino morto por picada de cobra vira palco político em Itaguaí
Manifestação reuniu cerca de 20 pessoas; faixa principal pedia ações do STF e do TSE e se quer mencionava o nome do adolescente Miguel
Projeto social abre vagas para aulas de skate em Itaguaí
Iniciativa gratuita atende crianças e jovens de 5 a 15 anos e reforça o investimento do município na modalidade
Itaguaí: Prefeito Dr. Rubão recebe cônsules da China para discutir parcerias e investimentos no município
Reunião destacou a importância estratégica do Porto de Itaguaí para as relações comerciais entre Brasil e China
