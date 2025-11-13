Castração gratuita em Chaperó - Divulgação/Prefeitura Itaguaí

Castração gratuita em ChaperóDivulgação/Prefeitura Itaguaí

Publicado 13/11/2025 17:35

Itaguaí - A Prefeitura de Itaguaí levará o Castramóvel ao bairro Chaperó neste mês de novembro. O atendimento será realizado no Espaço do CRAS nos dias 17, 18, 19, 24 e 25, sempre das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Os tutores interessados em castrar seus cães e gatos devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de informar dados do animal como espécie, sexo, idade e nome.

Podem participar cães e cadelas com peso entre 5kg e 20kg e até 5 anos de idade, e gatos a partir de 2kg, desde que sejam levados em caixa de transporte. Fêmeas que tenham parido recentemente só podem ser castradas após 45 dias, sem amamentar e sem presença de leite. Animais de focinho curto, como Yorkshire, Maltês, Spitz Alemão, Pinscher e Chihuahua, não serão aceitos.

As vagas são limitadas e o agendamento deve ser feito com antecedência pelo WhatsApp (21) 37829058, somente por mensagem. O procedimento poderá ser adiado ou cancelado após avaliação do médico-veterinário, caso o animal não esteja em condições adequadas para a cirurgia.

A ação, promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente, Mudanças do Clima e Bem-Estar Animal, faz parte das iniciativas da Prefeitura para o bem-estar animal e o controle populacional de cães e gatos no município.