A equipe da Defesa Civil está de prontidão, para atendimentos a casos de emergência - Foto Divulgação

A equipe da Defesa Civil está de prontidão, para atendimentos a casos de emergência Foto Divulgação

Publicado 26/12/2023 15:34

Italva – Tempestade com chuvas entre 30 a 60 milímetros/hora está prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), para o Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro nessa quarta-feira (27); há também indicação de ventos intensos e granizo. O governo de Italva já está de prontidão e alerta a população, principalmente moradores de áreas onde geralmente são inundadas.

De acordo com o Inmet, não está afastada a possibilidade de o temporal ser prorrogado, devido às condições climáticas, podendo o vento chegar a 60/100 quilômetros por hora, com riscos de queda de árvores e grandes alagamentos. A Secretaria de Defesa Civil e Ordem Pública de Italva monitora o quadro.

Logo que tomou conhecimento da estimativa feita pelo Inmet, a Defesa Civil publicou um alerta nas redes sociais e montou estratégia semelhante à preparada em situações semelhantes: “Nossos números de contato para este tipo de emergência são 22 99930-2199; 22 981537489; ou Corpo de Bombeiros 193”, informa.

Embora no comunicado feito nesta terça-feira (26) não haja nenhuma observação sobre como proceder, geralmente, a Defesa Civil orienta que sejam evitadas áreas de inundação e trafegar em ruas sujeitas a alagamentos somente em caso de extrema necessidade, nos momentos de forte chuva. Também é recomendada atenção especial para áreas onde possam haver deslizamentos, como encostas e morros.