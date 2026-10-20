O "Paredão de Italva" é um dos pontos turísticos mais procurados para banhos e momentos de descontração - Foto PMI/Divulgação

O "Paredão de Italva" é um dos pontos turísticos mais procurados para banhos e momentos de descontração Foto PMI/Divulgação

Publicado 20/10/2026 12:44 | Atualizado 20/10/2026 22:01





Localizado no Noroeste Fluminense, o município está a aproximadamente 342 km da capital do estado (pela rota de carro via BR-101, o tempo de viagem é de cerca de 4 horas e 48 minutos). O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R$ 30.661,08, com o PIB total girando em torno de R$ 431 milhões e uma receita bruta de R$ 146.482.542,54.



O nome Italva vem do tupi (itá + alva), que significa "pedra branca", uma referência à abundância de mármore em seu solo — inclusive utilizado na construção de prédios em Brasília. O raio-x de feitos marcantes traz ainda o reconhecimento na história industrial do estado por ter abrigado a Cimento Paraíso, cuja produção abasteceu a construção da Ponte Rio-Niterói.



É histórica a constatação de que as pedras ditam o ritmo financeiro de Italva. Contudo, a culinária dita a identidade cultural do município, tornando-o nacionalmente famoso como a Capital do Quibe. Essa forte herança se deve à imigração de sírios e libaneses no início do século XX, que levou a cidade a incorporar profundamente a cultura árabe.



A realização do Movido pela força das indústrias extrativas e por uma tradição que atrai turistas, o município de Italva se consolida como um polo de desenvolvimento e qualidade de vida no interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , a cidade possui 291,193 quilômetros quadrados (km²) de extensão territorial e uma população estimada de 14.518 habitantes.Localizado no Noroeste Fluminense, o município está a aproximadamente 342 km da capital do estado (pela rota de carro via BR-101, o tempo de viagem é de cerca de 4 horas e 48 minutos). O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é de R$ 30.661,08, com o PIB total girando em torno de R$ 431 milhões e uma receita bruta de R$ 146.482.542,54.O nome Italva vem do tupi (itá + alva), que significa "pedra branca", uma referência à abundância de mármore em seu solo — inclusive utilizado na construção de prédios em Brasília. O raio-x de feitos marcantes traz ainda o reconhecimento na história industrial do estado por ter abrigado a Cimento Paraíso, cuja produção abasteceu a construção da Ponte Rio-Niterói.É histórica a constatação de que as pedras ditam o ritmo financeiro de Italva. Contudo, a culinária dita a identidade cultural do município, tornando-o nacionalmente famoso como a Capital do Quibe. Essa forte herança se deve à imigração de sírios e libaneses no início do século XX, que levou a cidade a incorporar profundamente a cultura árabe.A realização do tradicional “Festival do Quibe”, que acontece anualmente no mês de setembro, atrai milhares de visitantes com receitas locais exclusivas. O evento consolida a iguaria como um forte atrativo de turismo gastronômico, movimentando lanchonetes e gerando renda extra para dezenas de famílias locais.

Charme de interior

Banhada pelo Rio Muriaé, Italva também tem no clima rural bucólico outro significativo atrativo. O destaque fica para o “Paredão de Italva”, um muro de pedra submerso construído na década de 1930 por pescadores locais como uma armadilha para facilitar a captura de peixes.



O paredão atravessa o rio de ponta a ponta e se tornou o principal ponto turístico e de lazer da cidade. A parte inferior da estrutura forma uma área de águas rasas, ideal para banhos e momentos de descontração nos dias de calor.



Italva não se trata apenas de um simples traçado no mapa do Noroeste Fluminense. O município carrega um diferencial impressionante: apesar da forte relevância econômica e turística, mantém o charme e a tranquilidade de uma típica cidade do interior, unindo a solidez de suas riquezas minerais à hospitalidade de sua gente e de sua gastronomia.





