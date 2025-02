Mapa do município de Itaocara-RJ - Arquivo

Publicado 18/02/2025 10:30

Itaocara- Em razão das temperaturas extremas desta semana, com os termômetros se aproximando dos 40°C, as aulas foram suspensas nos turnos da manhã e da tarde no Colégio Estadual Frei Tomás, no Centro, e reduzidas no Colégio Estadual Jaime Queiroz de Souza, no distrito de Portela. Na segunda-feira (17), pelo menos nove alunos passaram mal nessas duas unidades de ensino devido ao calor intenso.



No caso do Colégio Estadual Frei Tomás, as aulas foram canceladas na terça-feira (18) e nesta quarta-feira (19) nos turnos matutino e vespertino. Apenas as aulas noturnas e o atendimento ao público continuarão normalmente. Quinze salas não possuem climatização, afetando um total de 432 alunos, destes, quatro alunas passaram mal.



Já no Colégio Estadual Jaime Queiroz de Souza, cinco estudantes relataram mal-estar. A mãe de uma das alunas informou que a filha apresentou temperatura corporal muito elevada, levando a direção a optar pela redução das aulas. Este colégio também sofre com a ausência de climatização, expondo os alunos a riscos sérios à saúde.



As medidas são para preservar a segurança e o bem-estar dos alunos enquanto as autoridades enfrentam o desafio de encontrar soluções para a crise imposta pelo calor escaldante. A comunidade escolar está em estado de alerta, na esperança de que providências sejam tomadas para evitar novos episódios alarmantes como estes, e aguarda um posicionamento da Seeduc- Secretaria de Estado Educação do Rio.

E as escolas da Prefeitura?

Já na rede municipal, a maioria das escolas está climatizada, com pretensão de todas serem atendidas para que o mesmo problema não ocorra. Veja em recente matéria de O Dia AQUI

