Publicado 16/01/2025 19:32 | Atualizado 16/01/2025 20:11

Itaperuna- Ao final da tarde de quarta-feira (15), um decreto de calamidade pública sobre a atual situação financeira da Secretaria de Saúde itaperunense foi divulgado ( veja AQUI ), além de um vídeo nas redes sociais do prefeito recém-eleito, Nel Medeiros (PL), vice na gestão passada.

Na tarde desta quinta-feira (16) o ex-prefeito recente, Alfredão Paulo Marques Rodrigues (União) emitiu uma nota à Imprensa na qual relata dentre outras afirmações que, "estão sendo divulgados números que não condizem com a verdade", e "num período curto e sem a possibilidade de uma auditoria correta, a manobra claramente se mostra intencional". Leia a seguir o comunicado na íntegra:

Nota para a imprensa:

Alfredo Paulo Marques Rodrigues



Venho por meio desta responder ao vídeo divulgado pelo atual prefeito de Itaperuna e meu vice na gestão passada.



Infelizmente, seja por má fé ou incapacidade, estão sendo divulgados números com apenas 15 dias de gestão que não condizem com a verdade. Num período curto e sem a possibilidade de uma auditoria correta, a manobra claramente se mostra intencional e com o objetivo de abrir frentes de contrato sem os devidos processos legais, uma vez que o decreto de calamidade pública permite tal ato.



Herdamos a Prefeitura de Itaperuna com mais de R$ 170 milhões em dívidas acumuladas de diferentes gestões ao longo de décadas, fossem elas obrigações trabalhistas, dívidas com fornecedores ou com o Hospital São José do Avaí. E, no período de quatro anos, fizemos uma gestão austera, negociando prazos, parcelando pagamentos e honrando compromissos para que, mesmo com a falta de repasses do Governo do Estado, pudéssemos atender a população.



Todos os valores das dívidas, pagamentos feitos e acordos formados foram amplamente divulgados, inclusive com a participação de entidades como o São José do Avaí.



Torço para que esta gestão seja séria e trabalhe para entregar ao povo o que ele merece, como fizemos com as mais de 500 ruas asfaltadas, o novo aeroporto, o concurso público da educação e muito mais.



Um abraço, do amigo Alfredão.

NinoBellieny