Atletas e profissionais com destaques no cenário esportivo nacional são confirmados como palestrantes Foto Divulgação

Publicado 25/07/2025 18:39

Itaperuna - Unir esporte, inclusão e emoção em um só lugar. Esta é a proposta do Festival Caravana Paradesportiva, que será realizado domingo (27) na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)/ Núcleo Educacional Integrado Pré-Profissionalizante (Neipp), localizada na Rua José Pereira de Medeiros, nº 471, bairro Companhia Estadual de Habitação (Cehab), das 9h às 16h.

Trata-se da segunda etapa de um total de quatro, programadas para várias cidades do estado do Rio de Janeiro até setembro. O objetivo é promover o acesso democrático ao paradesporto e valorizar a diversidade. A promoção é do Instituto Faça Sua Parte (Faspar), com apoio do Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Paradesporto (Snpar).

A expectativa é de que estejam participando atletas, personalidades esportivas, familiares e o público em geral em um dia repleto de competições, oficinas, palestras e troca de experiências. Atleta e idealizador do projeto, Márcio Gaudie explica que paralelo ao festival está o Caravana Paradesportiva.

É um projeto que vem movimentando núcleos esportivos adaptados em 12 núcleos nas cidades de Niterói, Miracema, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna: “Em cada um deles, pessoas com deficiência a partir dos seis anos e idosos da Geração +60 “.

Todos participam semanalmente das atividades como bocha adaptada, vôlei sentado, jiu-jitsu adaptado e futebol de 7. Segundo Gaudie, as atividades são desenvolvidas com estrutura completa, materiais, uniformes e orientação de profissionais qualificados, gratuitamente.

Gaudie incentiva que o festival é uma celebração do que esses núcleos constroem todos os dias, como convivência, superação, amizade e movimento: “O festival é mais do que competição. É um espaço de encontro, de troca e de valorização. Queremos mostrar que o esporte pode acolher, transformar e revelar talentos onde às vezes só havia silêncio. É inclusão de verdade, na prática”.

NOMES NACIONAIS - Além de diversas competições, estão programadas palestras com Moisés Santoro, pentacampeão mundial de paratletismo e tricampeão mundial de luta livre; Wanderley Cordeiro, educador físico e servidor da Apae desde 1994.

Também estão confirmados Igor Bargellos, campeão brasileiro de bocha paralímpica e 3º lugar no Campeonato Brasileiro 2024; Binha Terra, coordenador de futebol no Centro de Referência de Assistência Social (Cras); e Simone Braga, triatleta com participações em olimpíadas e travessias. Inscrições são grátis e podem ser feitas no site https://faspar.org.br/cadastrocaravana.

Haverá competições oficiais entre paratletas nas quatro modalidades adaptadas, bocha adaptada, vôlei sentado, jiu-jitsu adaptado e futebol de 7. “Os atletas são oriundos dos núcleos do projeto espalhados pelas cidades do estado, mas o evento também está de portas abertas para paratletas independentes que queiram competir”, pontua a organização.

O festival oferece ainda oficinas práticas e vivências abertas ao público, com ou sem deficiência. Todos os inscritos recebem medalha de participação, camisa do evento e kit lanche gratuito. Paratletas, praticantes, iniciantes, familiares e quem acredita no poder do esporte para transformar vidas estão sendo convidados a participar.