Caminhada de conscientização saiu da Concha Acústica e percorreu várias ruas, até a Feira de Itaperuna Foto Divulgação
Mobilização contra Aedes aegypti tem caminhada focada em ação conjunta
Secretaria de Saúde realiza Dia D contra as Arboviroses e incentiva população a ser aliada nas ações de combate
Sessão de Negócios da Firjan Noroeste contempla setor de alimentação
Evento aconteceu em Itaperuna, envolvendo também empresas dos setores de bebidas e panificação da região
Firjan Sesi garante a estudantes carentes vagas gratuitas para ensino médio
Inscritos passarão por processo seletivo; são 80 vagas disponíveis para duas turmas de 1ª série com aulas em turno integral
Norte e noroeste do estado integram ao AdaptaCidades por iniciativa do Cidennf
Lançamento do programa acontece quinta-feira, através do Consórcio Intermunicipal e dos governos federal e estadual
Governo municipal anuncia mega festa para comemoração do Dia das Crianças
Festa está programada para o Centro Poliesportivo, a partir de 8h, com brinquedos, brincadeiras, lanches e atividades recreativas
Itaperuna com vaga como representante regional na diretoria da Anamma
Definição aconteceu no início da semana, durante 17º Encontro da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente
