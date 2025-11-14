Caminhada de conscientização saiu da Concha Acústica e percorreu várias ruas, até a Feira de Itaperuna - Foto Divulgação

Publicado 14/11/2025 16:28 | Atualizado 14/11/2025 16:28

Itaperuna – “Unidos contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus”. Esta é a proposta do governo de Itaperuna (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que avalia como fundamental o envolvimento da população nas ações, a exemplo da que aconteceu no último sábado (8), por conta do Dia D de Mobilização Nacional contra as Arboviroses.

O movimento foi organizado pela equipe da Vigilância Ambiental em Saúde. Aconteceu uma caminhada de conscientização, saindo da Concha Acústica até a Feira de Itaperuna. Foram distribuídos panfletos e houve orientações à população sobre os cuidados para evitar o mosquito Aedes aegypti, seguindo alertas definidos pelo Ministério da Saúde (MS).

A secretaria frisa que além das medidas adotadas pela Vigilância, é importante a população atuar como aliada contra o mosquito, usando telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão; removendo recipientes nos domicílios que facilitem à procriação e vedando

Vedação reservatórios e caixas de água, desobstrução de calhas, lajes e ralos; evitar acúmulo de pneus, pratos de vasos com água sã outras prevenções sugeridas. De acordo com o MS, a dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, “que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes”, cujo vetor é a fêmea do Aedes aegypti.

O ministério resume que a dengue possui padrão sazonal, com aumento do número de casos e o risco para epidemias, principalmente entre os meses de outubro de um ano a maio do ano seguinte: “Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, têm maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar à morte”.