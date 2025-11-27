Injetável foi desenvolvido para o tratamento de diabetes; mas há quem faça uso aleatório em busca de emagrecer - Foto Divulgação

Injetável foi desenvolvido para o tratamento de diabetes; mas há quem faça uso aleatório em busca de emagrecer Foto Divulgação

Publicado 27/11/2025 15:39

Itaperuna – “Canetas emagrecedoras sem orientação médica estão proibidas. Esses medicamentos injetáveis são usados no tratamento da obesidade e diabetes, e devem ser administrados apenas com prescrição e acompanhamento médico”. O alerta é da Secretaria de Saúde de Itaperuna (RJ), preocupada com a popularização das “canetas emagrecedoras” e a utilização sem prescrição médica.

A indicação principal do procedimento é para tratamento de diabetes tipo 2; porém, há quem faça uso aleatório em busca de emagrecer, se expondo ao risco de sérios problemas de saúde. “O procedimento indiscriminado, é bastante arriscado. Por isso, deve-se procurar sempre um médico antes de utilizar qualquer medicamento injetável. Desconfie de promessas milagrosas e ofertas irregulares”, recomenda a secretaria.

A iniciativa tem respaldo em posicionamento do Ministério da Saúde (MS) que, juntamente com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem pregado contra o procedimento indiscriminado. De acordo com o MS, “os medicamentos são aprovados para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade; porém, o uso deve ser supervisionado por um profissional de saúde”.

Por determinação da Anvisa, o produto só pode ser adquirido A compra dos produtos depende de receita médica. Entre os efeitos colaterais que podem causar, em caso de utilização indevida, estão náuseas, vômitos, diarreia, constipação e dor abdominal; podendo se agravar se os produtos forem falsificados.

“Denuncie aplicações clandestinas à Vigilância Sanitária do município”, reforça a secretaria municipal”, ratificando que a venda das chamadas canetas emagrecedoras em farmácias e drogarias só pode ocorrer mediante retenção de receita. “Cuidar da saúde é um ato de responsabilidade”, enfatiza

MUTIRÃO - Focada na disponibilidade dos serviços à população de forma mais próxima, a secretaria anuncia para o próximo sábado (29) a realização de um de Mutirão de Saúde na localidade de Capelinha; com vacinação, aferição de pressão, teste de glicemia, atendimentos voltados à saúde do homem e o Odontomóvel. Será das 8h30 às 12h30.