Polícia Militar apreende arma e munições na Vila Flórida - Divulgação

Publicado 13/02/2023 11:00 | Atualizado 13/02/2023 16:17

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (12) uma arma e munições em uma casa no bairro Vila Flórida, em Itatiaia. O proprietário do local faleceu há uma semana.

Segundo a PM, os agentes foram verificar uma denúncia de que havia uma arma escondida na residência.

Eles foram até a localidade e conseguiram apreender um revólver calibre 38 e 23 munições. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia.