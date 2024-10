Prefeitura de Itatiaia festeja Dia do Servidor - Foto: Sonita Palmer

Publicado 29/10/2024 20:55

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia celebrou o Dia do Servidor com uma festa especial no Estádio Municipal Antônio Corrêa nesta segunda-feira (28).

O evento foi preparado para homenagear o funcionalismo público da cidade, contando com uma estrutura completa que incluiu área coberta, várias estações de alimentação, apresentações musicais, tapete vermelho para recepcionar os servidores, sorteio de brindes e um espaço de lazer.



A festividade, com início às 11h40, foi organizada com o intuito de proporcionar aos servidores um dia de confraternização e valorização. Conforme declarou o Superintendente de Eventos, Tarcísio Aragão, a iniciativa buscou reconhecer a importância do trabalho realizado pelos servidores no desenvolvimento de Itatiaia.



Entre os homenageados estavam funcionários ativos, aposentados, comissionados e estagiários da administração municipal. Marilene Pereira, servidora com 32 anos de atuação na Prefeitura, expressou sua satisfação com a homenagem, ressaltando o papel essencial que desempenham no funcionamento da máquina pública. Já Carlos Lima, professor da rede municipal, destacou o valor da confraternização e parabenizou todos os colegas pelo seu dia.