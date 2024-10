Cemitério de Itatiaia vai abrir às seis da manhã no Finados - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Itatiaia

Publicado 30/10/2024 12:32

Itatiaia - O Cemitério Municipal de Itatiaia, no bairro Vila Odete, terá um horário especial de funcionamento no Dia de Finados, 2 de novembro, das 6h às 18h. A expectativa, segundo a prefeitura, é receber aproximadamente duas mil pessoas.

Em Maromba, o cemitério local também estará aberto no mesmo horário. Ambos os locais foram preparados com serviços de capina, limpeza e organização para receber os visitantes. Segundo Valmir Albuquerque, administrador do Cemitério Municipal, um dos jazigos mais visitados é o do Padre José Wyrwinski, conhecido por seu trabalho religioso na Matriz de São José.

Durante o dia, a capela estará aberta, e os funcionários estarão de plantão para auxiliar os visitantes. A capela próxima ao cemitério também oferecerá banheiros e serviços de aferição de pressão e glicose. Nas proximidades, estarão posicionados vendedores de flores e velas. O Secretário de Obras, Altamir Barreto, destacou que o cemitério, que abriga cerca de 1.600 túmulos e 700 gavetas, tem passado por manutenções regulares.

Para facilitar o descarte de flores e outros itens, serão instaladas lixeiras em pontos estratégicos. A Guarda Civil Municipal estará presente para monitorar o aumento do tráfego nas imediações, garantindo segurança e organização.