Publicado 04/11/2024 11:41

Itatiaia - Na madrugada de sábado (2), um homem de 48 anos foi baleado em um bar na Rua Bom Jesus de Santana, no bairro Vila Magnólia, em Itatiaia (RJ).

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e o autor dos disparos. O suspeito sacou uma arma e disparou várias vezes, atingindo o homem no braço e nas costas.

O irmão da vítima o socorreu e o levou ao Hospital Municipal de Itatiaia. Devido à gravidade dos ferimentos, com um projétil alojado nas costas, ele foi transferido para o Hospital de Emergência de Resende.



Segundo a Polícia Civil, o atirador fugiu do local em uma motocicleta pilotada por uma mulher que também estava presente no bar. O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia e um inquérito foi aberto para investigar o caso.