Prefeita Fernanda Ontiveros visitou as obras no último sábado - Divulgação/Prefeitura

Publicado 05/02/2024 17:17

O Município de Japeri ganhará um reforço importante para o monitoramento da segurança na cidade. É um posto de policiamento avançado, que abrigará a sede da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Ordem Urbana e Postura (Semustop) e o Batalhão de Polícia Rodoviária da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (BPRV – PMERJ). A unidade vai funcionar 24h.

Com investimento superior a R$ 2 milhões, fruto da parceria público- privada entre a prefeitura de Japeri e a Empresa de Cosméticos Granado, a previsão é que o espaço, localizado no bairro Marajoara, seja entregue em seis meses. O convênio foi firmado ainda no ano de 2023, segundo a Prefeita Drª Fernanda Ontiveros, que visitou as obras de construção no sábado (03/02).

“Essa é uma parceria muito importante para a nossa cidade, tenho uma enorme gratidão ao Christopher Freeman e toda sua equipe, por ter esse olhar e esse cuidado. Quero ressaltar que nessa parceria, a construção do complexo de segurança é 100% financiado pela Granado. Nós entramos com a estrutura de funcionamento, mobiliário e corpo técnico”, disse a gestora municipal.

A prefeita ressaltou que o posto avançado está em uma área estratégica, já que está próximo à Rodovia Presidente Dutra. Lembrou também que em breve a cidade terá um posto da Polícia Rodoviária Federal no Arco Metropolitano, dentro dos limites de Japeri.

A visita à obra foi acompanhada pela técnica de segurança do trabalho, Regina da Cruz e pela arquiteta Paola Escrew. “Estou duplamente feliz porque sou japeriense e meu trabalho vai fazer a diferença na vida das pessoas da minha cidade. Uma obra bonita e que vai trazer mais segurança para as empresas e moradores da localidade”, explicou Regina.

Já Paola destacou que a estrutura do empreendimento conta com uma área espaçosa para atuação das equipes. “O prédio é composto por duas estruturas com salas amplas, banheiros e possui uma área comum com cobertura única e estacionamento. E estamos com o cronograma em dia”, disse.