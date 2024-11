O evento terá roda de conversa e apresentação de artistas da cena independente - Divulgação

Publicado 21/11/2024 18:08

O Sarau da Diversidade Negra chega à sua 5ª edição no próximo dia 23 de novembro em Japeri. A iniciativa, que busca celebrar a cultura, o território e a representatividade, acontecerá na sede do Grupo Código, coletivo cultural com quase 19 anos de história na Baixada Fluminense.

O evento promete uma noite de apresentações artísticas, roda de conversa e uma programação que exalta a consciência negra e os talentos da Baixada Fluminense e Rio de Janeiro. “Este sarau se torna ainda mais significativo nesta edição, que é em alusão ao Mês da Consciência Negra. Ele é um dos poucos espaços na região que dedica um olhar especial para a valorização da população negra e das comunidades LGBTQIAPN+, sendo realizado sem recursos financeiros e contando com a dedicação voluntária de artistas, equipe de produção e apoiadores. Além de ser um espaço de expressão artística, o evento visa fortalecer a identidade cultural e social dessas comunidades em Japeri”, explica Júnior Oliveira, idealizador e produtor geral do projeto.

A programação terá uma roda de conversa com o tema “Território e Transformação: A importância do trabalho em cada espaço”, mediada por Juliana França, atriz, professora e vice-presidente do Grupo Código. As convidadas Vitória Rosa, produtora cultural e ativista da juventude negra, e Ekedji Angorense, diretora cultural do Terreiro Oba Labi, irão discutir como o trabalho de cada uma contribui para a transformação e fortalecimento dos territórios que ocupam, abordando questões de resistência cultural, inclusão social e o papel da mulher negra em cada espaço.

A 5ª edição do Sarau da Diversidade Negra contará com apresentação de artistas representativos da cena independente, como Walle B, Laizz, Lavínia, Obxby7, MC Leandrynho, Aryelle, Ohana Azalee, Fada do Beat, Glass e M4grão.

“O Sarau da Diversidade Negra é uma celebração de resistência e fortalecimento da cultura local, promovendo a inclusão e a valorização dos artistas da Baixada Fluminense. Com a força do coletivo, o evento promete ser uma noite de transformação e afirmação da arte negra e periférica. A entrada para o evento será a doação de um brinquedo, que será destinado à ação social Natal da Alegria, um projeto iniciado por Rita Diva, fundadora do Grupo Código, falecida em abril de 2021. A ação, realizada em dezembro, continua o legado de Rita ao levar alegria e apoio às crianças em situação de vulnerabilidade na região”, finalizou Júnior Oliveira.