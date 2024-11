Os cursos acontecem pela manhã e à tarde em dois diferentes bairros - Divulgação

Publicado 07/11/2024 23:23

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Semdic), está com inscrições abertas para os cursos gratuitos do Programa Qualifica Japeri, nas modalidades de Assistente de Marketing Digital e Assistente Administrativo. As inscrições terminam nesta sexta-feira (08/11) às 17h.

Os interessados devem ter idade a partir de 16 anos, residir em Japeri e estar cursando o ensino médio. Em casos de participantes menores de 18 anos, o responsável legal (pai, mãe ou quem possuir a tutela) deverá comparecer ao local. No ato da matrícula é obrigatória a apresentação da autodeclaração de baixa renda.

O curso de Assistente de Marketing Digital acontecerá no turno da manhã na Escola Municipal João XXIII, em Japeri. Os interessados devem se inscrever pelo Link