Assinatura do contrato contou com a presença de representantes da prefeitura e da Caixa Econômica FederalDivulgação /Prefeitura de Japeri

Publicado 29/10/2024 18:22

O município de Japeri ganhou o primeiro contrato do Programa Minha Casa, Minha Vida para a construção de 122 unidades habitacionais no bairro Mucajá III, em Engenheiro Pedreira. As tem previsão de início em 90 dias e entrega em até 18 meses. O contrato foi assinado na última sexta-feira (25/10).

A cerimônia contou com a presença da prefeita Dra. Fernanda Ontiveros, da Secretária de Urbanismo e Habitação, Andréia Brito, do Secretário de Assistência Social, André Luiz, do presidente da Câmara de vereadores de Japeri Walter Trajano, do representante do Conselho da Cidade, Lourival Celestino (Seu Sarney), e de representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora New Home, parceiros na realização do projeto.

“Hoje é um dia de grande felicidade e conquista para a nossa cidade. Estamos dando o primeiro passo para realizar o sonho da casa própria para 122 famílias, garantindo moradia digna e condições adequadas para construir uma vida melhor. O projeto faz parte de uma série de investimentos estruturais no município. Este é o primeiro de três empreendimentos habitacionais planejados para a cidade, com novos conjuntos previstos para os bairros Santa Amélia e Mucajá. O empreendimento no Mucajá III, além de oferecer uma moradia segura, conta com um planejamento para incluir infraestrutura essencial, como escolas, transporte público e unidades de saúde, para proporcionar uma verdadeira qualidade de vida”, declarou a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros.

O projeto habitacional terá uma área de aproximadamente 7 mil metros quadrados e contará com apartamentos de dois quartos, varanda, sala, cozinha com área de serviço e banheiro, incluindo unidades adaptadas para pessoas com necessidades especiais. As famílias selecionadas terão acesso a áreas de lazer, como parquinho, academia ao ar livre, espaço gourmet e bicicletário. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente completo e acolhedor para essas famílias, que irão iniciar uma nova fase em suas vidas, com segurança, dignidade e suporte adequado”, acrescentou a secretária de Urbanismo, Andréia Brito.

O secretário de Assistência Social, André Luiz Moura, ressaltou o compromisso de atender prioritariamente famílias que vivem em condições de risco e dependem de auxílio, como o aluguel social. “Essa seleção vai priorizar as famílias mais vulneráveis, que perderam suas casas em enchentes ou vivem em áreas de risco. Com a consulta ao cadastro único, faremos um processo justo e transparente, garantindo que cada unidade seja destinada a quem realmente precisa. Para essas famílias, não é apenas um imóvel, mas o sonho da estabilidade, da segurança e de um lar”, comentou André Moura.

O representante da Caixa Econômica Federal, José Domingos Correia Martins, falou sobre a visão de transformação social do projeto. “Hoje assinamos um contrato que representa mais do que uma construção, ele traz dignidade e esperança para famílias que tanto precisam. Esse projeto é financiado com quase 20 milhões de reais do governo federal, e cada detalhe foi pensado para atender com qualidade e eficiência. O programa é um símbolo do compromisso do Governo em proporcionar condições melhores de vida para os cidadãos, garantindo que as famílias possam usufruir de uma casa própria com a segurança jurídica da regularização fundiária”, afirmou.