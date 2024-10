Conhecida no mundo das lutas como "Burguesinha", lutadora começou sua trajetória na adolescência no bairro de Engenheiro Pedreira - Divulgação

Publicado 15/10/2024 01:08

Alexia Thainara, conhecida no mundo das lutas como “Burguesinha”, alcançou um grande marco em sua carreira ao ser contratada pelo UFC, a maior organização de MMA do planeta. Natural de Japeri e residente atualmente em Varginha – MG, a atleta tem uma trajetória inspiradora que começou em sua adolescência no bairro de Engenheiro Pedreira, no Rio de Janeiro.

Desde pequena, Alexia sempre teve uma paixão por esportes. Começou aos 8 anos, praticando capoeira e futebol. Entretanto, sua mãe tinha reservas em relação às artes marciais, considerando-as muito violentas. Para contornar essa situação, usou o futebol como desculpa para se envolver com a luta. Ao completar 15 anos, decidiu se dedicar completamente às artes marciais, abandonando a capoeira e iniciando um projeto com o professor Luís, em Japeri.

Aos 21 anos, fez sua estreia no MMA e rapidamente se destacou. Com muito esforço e dedicação, aos 25 anos, foi chamada para integrar o time feminino Ribas Family, sob a orientação do renomado coach Marcelo Ribas, que conta com atletas de destaque no UFC, como Amanda Ribas e Vinicius Salvador.

Com um impressionante cartel de 11 vitórias, sendo 9 consecutivas, e uma única derrota, Alexia se tornou a primeira detentora do cinturão da categoria peso-palha do SFT. Além disso, ela é a atual campeã de três organizações de MMA: Arena Global, XForce MMA e SFT. Seu pais sempre foram seus principais apoiadores na busca desse sucesso.

Agora, aos 28 anos, após uma atuação destacada no Contender Series, Alexia se junta ao time do UFC, onde espera continuar sua trajetória de sucesso e inspirar jovens atletas.

“Estou emocionada e grata por essa oportunidade. Meu sonho sempre foi lutar no UFC e agora, estou determinada a fazer história e inspirar novos atletas”, afirmou Alexia, enquanto se dedica a treinos intensivos em Varginha. Ela busca um futuro melhor para si e sua família, carregando o espírito de superação que sempre o acompanha.