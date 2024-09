Entre as propostas contempladas para Japeri estão ambulância da Samu, entre outros investimentos - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 27/09/2024 00:13

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (Pac Seleções) trouxe para Japeri investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso à direitos. Com investimentos que totalizam mais de R$ 120 milhões, os projetos vão dar à cidade um presente esperado há anos, o hospital maternidade com cerca de 100 leitos.

Entre as propostas contempladas para Japeri, estão ainda a Escola em Tempo Integral, o CEU da Cultura, um Centro Esportivo, duas Unidades Básicas de Saúde (tipos I e II), uma Unidade Odontológica Móvel (UOM), além de uma ambulância para compor o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que já está em uso na cidade.

Em todo o país foram selecionadas 6.778 obras e equipamentos de Estados e municípios que inscreveram as propostas pela plataforma Transferegov, gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A cidade terá ainda, uma Escola de Educação Infantil, obra selecionada anteriormente na RESOLUÇÃO CGPAC Nº 1, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.

Os recursos vão proporcionar melhorias significativas em infraestrutura e serviços e atendem à expectativa dos moradores do município. As localidades conhecidas como Cajuri e Mucajá vão receber os equipamentos de educação. Já as Unidades Básicas de Saúde estarão nos bairros Guandu e Nova Belém, que também vai receber o Centro da Cultura (CEU). Já a maternidade será construída no Paço Municipal, em Santa Inês, onde atualmente é a área de grandes eventos da cidade.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Roberto Pontes, as UBS vão contribuir para o aumento da cobertura de atendimento da Atenção Básica que, em 2020 era de 35% e atualmente a cidade alcançou 83%. Já o hospital é uma grande expectativa da população. “Agora, Japeri vai ter sua primeira maternidade municipal e na Atenção Básica nossas equipes estarão diminuindo as distâncias de atendimento e cobrindo o vazio sanitário ainda existente”, disse.

Nova ambulância para o SAMU

Para a coordenadora Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Elenita de Souza, a ambulância desempenha um papel vital no sistema de saúde, sendo essencial para o transporte e assistência médica de emergência. No Samu essa importância cresce porque somos o serviço de socorro. A nova ambulância vai trazer agilidade no atendimento a vítimas em situação de urgência ou emergência e aumentar nosso tempo de respostas às demandas no 192”, declarou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde. O serviço é acessado pelo número 192 em todo o país, e oferece ainda orientações à população sobre condutas de urgências, além de enviar as ambulâncias com equipes especializadas.

O Novo PAC Seleções foi lançado no dia (27) de setembro de 2023, quando foram anunciados investimentos de R$ 65,2 bilhões para seleções de obras e equipamentos, com participação dos estados e municípios. O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$ 136 bilhões e a segunda etapa do programa está prevista para 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.

No total, o programa compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República.