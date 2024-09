Ação aconteceu na avenida do Canal, no bairro Guandu - Divulgação / 24 BPM

Publicado 26/09/2024 09:49

Quatro homens foram presos na manhã de quarta-feira (25/09) no bairro Guandu, em Japeri, por tráfico de drogas. Além de material entorpecente, com os acusados foram encontrados uma pistola, três carregadores de pistola e um rádio transmissor.

A prisão ocorreu durante operação de policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar na avenida do Canal, no bairro Guandu. Os quatro acusados e o material apreendido foram encaminhados para a 63ª DP paras as medidas cabíveis.