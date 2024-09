Ao todo 444 locais de votação foram alterados em todo o estado. Eleitores devem consultar o site do TSE - Divulgação / TSE

Ao todo 444 locais de votação foram alterados em todo o estado. Eleitores devem consultar o site do TSEDivulgação / TSE

Publicado 14/09/2024 20:16

Os eleitores de Japeri devem consultar com antecedência os seus locais de votação para o dia 6 de outubro. O município é uma das 10 cidades onde o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) alterou os endereços de seções por motivo de segurança, entre outras razões.

A alteração também afetará eleitores das cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Itaboraí, Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo e Sapucaia. Ao todo são 444 locais de votação alterados em todo o estado, e mais de um milhão de eleitores poderão ser afetados.

Para saber se o seu local de votação mudou o eleitor deve fazer a consulta no site do TSE no link autoatendimento eleitoral , clicar na opção 8 “onde votar” e inserir os seus dados.