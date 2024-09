Agora a biblioteca móvel passará a atender alternadamente às terças-feiras em Japeri e Engenheiro Pedreira, das 10h30 às 16h30 - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Agora a biblioteca móvel passará a atender alternadamente às terças-feiras em Japeri e Engenheiro Pedreira, das 10h30 às 16h30Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 11/09/2024 01:08

A leitura é fundamental para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo, contribuindo para o aprimoramento da atenção, concentração, vocabulário, memória e raciocínio. Reconhecendo essa importância, a Prefeitura de Japeri, em parceria com o Sesc e por meio da Secretaria Municipal de Cultura, inaugurou na terça-feira (10) o Bibliosesc na Praça Leny Ferreira.

O projeto teve início no município no dia 25 de junho, na Praça Wendel Coelho, e tem como objetivo promover a leitura e facilitar o acesso a livros em diversas regiões da Baixada Fluminense. Agora, a biblioteca móvel passará a atender alternadamente às terças-feiras em Japeri e Engenheiro Pedreira, das 10h30 às 16h30, oferecendo empréstimos de até três livros por vez, com possibilidade de renovação. Além disso, serão promovidas atividades culturais e educativas.

O secretário municipal de Cultura, Jorge Braga Jr., destacou o compromisso da secretaria em promover o acesso à cultura e à leitura: "O principal objetivo das ações da Secretaria de Cultura no município é garantir o direito à cultura e ao acesso", disse.

Ele ressaltou a importância do projeto do Sesc, agora com a presença do Bibliosesc na Praça Leny Ferreira, em Japeri, além do ponto em Engenheiro Pedreira, a iniciativa se expande, levando mais conhecimento aos moradores: "Essa expansão fortalece o acesso à leitura e educação na nossa cidade, beneficiando ainda mais os munícipes. Vem conferir e fazer parte dessa história!", completou.

A renovação de empréstimos pode ser solicitada pelo site, telefone, e-mail ou presencialmente. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail bibliosesc01@sescrio.org.br ou pelo telefone (21) 98566-4904.