As aulas de balé acontecem quatro vezes por semana. Inscrições nos dias e horários de aula - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 24/08/2024 00:56

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para diversas oficinas gratuitas. As aulas acontecem no Centro Cultural Deputado Luiz Eduardo Maron de Magalhães, no bairro Mucajá, e incluem modalidades como Balé, Pintura, Capoeira, Hip-Hop, Pilates, Clubinho da Leitura, Mãozinhas Criativas, Jazz e Jogo das Palavras.As atividades são oferecidas diariamente ao longo de todo o ano. Algumas delas são realizadas em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, além de contar com a colaboração de agentes culturais da cidade, por meio do programa de ocupação dos equipamentos públicos de Cultura.Para participar das oficinas de Jazz Infantil, Jazz Juvenil-Adulto e Jogo das Palavras, é necessário preencher um formulário online disponível até o dia 10 de setembro. As aulas de Jazz Infantil acontecem às segundas e sextas-feiras, das 17h às 18h, para crianças de 6 a 11 anos. O Jazz Juvenil-Adulto é oferecido nos mesmos dias, das 18h às 19h, para jovens a partir de 13 anos e adultos.O Jogo das Palavras é uma atividade lúdica que promove a aprendizagem através de jogos e dinâmicas, incentivando as crianças a explorar novas palavras, construir frases e desenvolver o gosto pela leitura e escrita de forma divertida e interativa. As aulas são realizadas às terças-feiras, das 10h às 11h, para crianças de 7 a 10 anos, e das 13h às 14h, para crianças de 11 a 14 anos. Às quintas-feiras, as aulas ocorrem das 14h às 15h, para crianças de 7 a 10 anos.Links para inscrição:- Jazz Infantil e Jazz Juvenil-Adulto: link Jazz - Jogo das Palavras: link jogo de palavras