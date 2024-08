A entrega do novo lote, que vai beneficiar 300 famílias, começou na segunda-feira (12) - Divulgação

Publicado 14/08/2024

A Prefeitura de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (Semast), deu início na segunda-feira (12/08) à entrega de mais um lote dos cartões Recomeçar. O benefício pago pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no valor de R$ 3 mil em parcela única, é destinado às vítimas das chuvas nos meses de janeiro e fevereiro. O encontrou aconteceu na data que marca o Dia Nacional dos Direitos Humanos, na Academia da Saúde do bairro São Jorge, e vai beneficiar 300 famílias.

Para Bianca Moutinho Cestari, mãe solo, atípica e moradora do bairro Cosme e Damião, a chegada do benefício é um alívio. “É uma ajuda grande, um alívio saber que a espera acabou. Minha casa encheu um metro, mesmo sendo 80 centímetros acima do nível da rua, a chuva entrou muito rápido, foi desesperador. Sou mãe solo e atípica, e contei com a ajuda de vizinhos para tirar minha filha de casa. Aguardava o Recomeçar para fazer exatamente isso, ter um novo começo”, relatou.

Segundo o secretário Municipal de Assistência Social e Trabalho, André Luiz, as entregas vão permanecer durante toda a semana na sede da Semast, em Engenheiro Pedreira. As equipes estão realizando contato com os usuários para a realização da retirada. “Temos o contato de todos os usuários e nossas equipes dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), também estão realizando os comunicados para a retirada na sede da secretaria. Hoje, trouxemos para a Academia da Saúde para ficar mais perto dos beneficiários desta região”, explicou o gestor.

Segundo a Orientadora Social Silvia Letícia, ver a chegada de mais um lote do cartão Recomeçar é ver a população tendo dias melhores. "É um direito deles e a gente se sente satisfeito em fazer essa entrega de dignidade aos usuários. O Recomeçar vai trazer dias melhores".

A moradora do Jardim Emília, Adriana Dutra, que mora sozinha, relembrou os momentos difíceis que passou na chuva que inundou sua casa em fevereiro. “Foi desesperador. Eu moro sozinha. Minha casa encheu, mas, não dava para ir para casa de parentes próximos porque a deles também estava cheia. Um sufoco. A gente ficou com água na cintura. Mas, agora é hora de recomeçar, né? Vou fazer uma obra nas paredes e comprar um armário de cozinha”, relatou.

Já Eliete de Souza, destacou que vai apagar as marcas da água na casa e comprar uma geladeira. “Hoje está muito frio, mas essa notícia veio pra aquecer o coração com esperança. Vou apagar as marcas das chuvas na minha casa e o que sobrar vou comprar uma geladeira”, relatou antes de ouvir seu nome sendo chamado pelo servidor Thiago Nunes, coordenador do setor de Cadastro Único.