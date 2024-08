O bicicletário de Japeri funcionará de segunda a sexta das 03h às 01h, aos sábados das 03h30 às 23h30, e aos domingos das 04h às 22h30 - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 07/08/2024 21:50 | Atualizado 07/08/2024 21:51

Após inaugurar o maior bicicletário da América Latina, em Engenheiro Pedreira, a Prefeitura de Japeri reabriu nesta quarta-feira, 7 de agosto, o segundo espaço para guarda de bicicletas no município, na estação de Japeri. O bicicletário conta com 900 vagas e funcionará gratuitamente todos os dias da semana.



Segundo o chefe de serviços e apoio operacional da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Ordem Urbana e Postura (SEMUSTOP) e supervisor do bicicletário, Marcelo Silva, o espaço abrirá meia hora antes do que o de Engenheiro Pedreira e contará com quatro funcionários se revezando de segunda a sexta das 03h às 01h, aos sábados das 03h30 às 23h30, e aos domingos das 04h às 22h30.



“O bicicletário de Japeri abrirá mais cedo e fechará mais tarde do que o de Engenheiro Pedreira por questão de logística, é preciso abrir antes da saída do primeiro trem na estação. Estamos buscando trazer comodidade para os usuários do transporte público”, explicou Marcelo, que enfatizou que cada pessoa deve levar seu próprio cadeado para deixar a bicicleta.



Para a moradora de Nova Belém, Fátima Bernardino, 66 anos, o novo bicicletário veio em boa hora. “É uma bênção, pois antes eu precisava pagar uma taxa para deixar a bicicleta pernoite enquanto ia trabalhar. Trabalho como cuidadora e, às vezes, necessito ficar dois dias no trabalho. Eu tinha que pagar a taxa pelo dia e pela noite. Vai ser uma economia imensa para mim, estou muito feliz com esse bicicletário funcionando”, disse Fátima.





Bicicletário de Engenheiro Pedreira começou há 1 mês



Resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Japeri e a Supervia, o bicicletário de Engenheiro Pedreira, o maior da América Latina, completou um mês de funcionamento na segunda-feira (05/08). A estrutura conta com mil vagas cobertas e gratuitas para os ciclistas do município.



A iniciativa tem sido especialmente benéfica para os trabalhadores da região, conforme destaca Marcelo Silva, chefe de serviços e apoio operacional da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte, Ordem Urbana e Postura (SEMUSTOP) e supervisor do bicicletário. Ele enfatiza que o espaço conta com oito funcionários que se revezam no atendimento e funciona todos os dias, com os seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 03h30 às 00h40; aos sábados, das 03h50 às 23h10; e aos domingos e feriados, das 04h20 às 22h20.



"Muita gente ainda acha que é pago, mas a administração é feita pela prefeitura e o serviço é gratuito. Isso ajuda a economizar, já que antes muitos precisavam pagar para deixar as bicicletas em locais particulares ou acabavam prendendo-as nas grades do município, o que não era seguro e esteticamente agradável. Agora é possível deixar as bicicletas durante a noite sem custo algum", explicou Marcelo.

João Antônio Guimarães, morador de Engenheiro Pedreira, 25 anos, compartilhou sua experiência positiva com o uso do bicicletário. Ele mencionou que utiliza o serviço diariamente e destacou o quanto tem economizado, além de apreciar a iniciativa que deu uma utilidade importante ao espaço. "Este bicicletário não só oferece uma solução prática para nós, como também contribui para uma cidade mais organizada para os moradores", disse João.