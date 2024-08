Os agentes terem ido averiguar denúncia de maus tratos contra animais encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia, e encontraram cinco gaiolas - Divulgação

Publicado 02/08/2024 23:40

Cinco pássaros da fauna silvestre brasileira foram apreendidos em uma residência no município de Japeri por policiais militares, lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca. A ação, que aconteceu na quinta-feira (01/08), foi realizada após os agentes terem ido averiguar denúncia de maus tratos contra animais encaminhada pelo Linha Verde (2253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

Cumprindo ordem de policiamento, os agentes da 1ª UPAm estiveram na Rua Messias, em Nova Belém, onde no local denunciado havia um conglomerado murado com quatro residências. Uma moradora citada da denúncia recebeu os policiais, que encontraram um cão de porte médio sem raça definida, sem sinais de maus tratos, carteira de vacinação em dia e com água e comida no local.

Ainda segundo os agentes, do lado de fora da residência haviam cinco gaiolas penduradas em uma parede que seriam de um outro vizinho. Quando em diligência, foram identificados três trinca ferros anilhados, um melro e um coleiro sem anilhas. Os policiais militares da UPAm Pedra Branca questionaram a moradora, que informou que as aves seriam de seu marido, que por sinal estaria trabalhando no município de Duque de Caxias e sem condições de ir à residência. Segundo ela, o marido comentou que não teve tempo de tirar as licenças necessárias para a criação dos animais.

Diante dos fatos, os agentes procederam à 63ª DP, onde a ocorrência foi registrada com base no artigo 29 da lei 605/98, enquanto os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde após tratamento serão devolvidos ao habitat natural.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar, 24 horas por dia, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).