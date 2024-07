Na unidade serão oferecidos cursos básicos de informática, pacote Office, pesquisa na internet e confecção de currículo - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 06/07/2024 01:27

A Prefeitura de Japeri inaugurou nesta sexta-feira (05) o programa Tecnocentro, que oferece cursos gratuitos de informática em ônibus adaptado. O projeto piloto ficará na Praça de Nova Belém e tem como objetivo promover a inclusão digital da população.

O ônibus do Tecnocentro conta com 10 computadores e oferece cursos básicos de informática, pacote Office, pesquisa na internet e confecção de currículo. As aulas serão ministradas por dois professores e o programa é aberto a crianças, jovens e adultos. Para se inscrever nos cursos basta comparecer à Praça de Nova Belém a partir de segunda-feira (10/07), das 9h às 17h. São 80 vagas disponíveis.



"Esse é um projeto piloto que visa levar a inclusão digital para todos os cantos da nossa cidade. Se o projeto for bem sucedido, vamos expandir para outros bairros, com um ônibus para cada um”, explicou a prefeita Dra. Fernanda Ontiveros.



Segundo o Secretário de Ciência e Tecnologia, Renilton Brandão, o Tecnocentro é uma iniciativa importante para a comunidade de Japeri, pois oferece uma oportunidade de aprendizado e qualificação profissional para pessoas de todas as idades. “O programa contribui para a diminuição da exclusão digital e para o desenvolvimento social do município. Convidamos toda a população a participar e aproveitar essa oportunidade de aprender e se qualificar” disse o secretário.



Os jovens Marcos Elizeu, 13 anos, e João Victor, 14, apoiaram o programa e falaram sobre a importância dessa oportunidade. “Acho muito legal, estava mesmo querendo fazer um curso como esse, que bom que vai começar aqui”, disse João Victor.



Já o presidente da Associação de Moradores Amigos do Bairro Nova Belém, Lourival da Silva, conhecido como Sr. Sarney, ficou emocionado com a realização. “Estou muito grato, a prefeitura está de parabéns por inaugurar esse programa aqui em nova Belém. É muito importante dar uma ocupação para os jovens”, pontuou.