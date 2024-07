O curta animado Sol, de Bryan Nery, é um dos projetos que estão sendo produzidos por meio do edital "Japeri nas Telas" - Divulgação /Prefeitura de Japeri

O curta animado Sol, de Bryan Nery, é um dos projetos que estão sendo produzidos por meio do edital "Japeri nas Telas"Divulgação /Prefeitura de Japeri

Publicado 04/07/2024 00:56

Para fortalecer a cultura e as artes, o município de Japeri possui uma série de projetos apoiados por órgãos municipais e federais. Atualmente estão acontecendo 38 projetos de audiovisual (videoclipes, curtas, médias e até jogos eletrônicos) em fase de produção por meio do edital “Japeri nas Telas”, além de 25 projetos através do “Cultura em Ação” com oficinas, apresentações e eventos, todos gratuitos para a população.

Essas iniciativas são possíveis graças ao apoio do Edital Japeri nas Telas, do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Fundo Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Japeri, Lei Paulo Gustavo, Fundo Nacional de Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal

Entre os destaques estão o curta animado "Sol", de Bryan Nery, que narra a história emocionante de Maria, uma garota que auxilia um alienígena mudo em busca de seus pais. Este é apenas um dos muitos filmes produzidos graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo.

Outro exemplo é o documentário "Há quanto tempo", de Luana Rodrigues, que aborda temas como ansiedade e depressão, refletindo sobre o papel da arte como um alívio cultural.

Além disso, o filme "Conselho Tutelar e as Distorções", dirigido por Adriana Silva de Oliveira, também está próximo de sua estreia, explorando novas perspectivas sobre o território de Japeri.

Em breve será lançado o mini documentário "As coisas boas daqui", de Ray Amorim, que busca mostrar Japeri por uma nova ótica, desafiando estereótipos e valorizando as riquezas locais.

E não podemos esquecer de "In cômodo", de Uel Fraga, um olhar inédito sobre a pandemia, capturando um momento único da história recente.

“Japeri está demonstrando sua potência cultural na área audiovisual, o que permitiu a realização de filmes de animação, sendo o primeiro com recursos públicos na cidade. Além disso, foram produzidos filmes de gêneros variados, como terror, documentário e experimental, oportunizando o registro audiovisual da memória cultural e histórica do município. Esse legado da Lei Paulo Gustavo é muito importante. Todo esse material realizado será utilizado nas escolas, associações e outros espaços, permitindo que não apenas uma, mas várias histórias de Japeri, produzidas pelos próprios japerienses, sejam contadas”, pontuou o secretário municipal de Cultura, Jorge Braga Jr.