O cantor Tiee é uma das atrações principais confirmadas para o eventoDivulgação

Publicado 22/06/2024 12:24

Em comemoração aos 33 anos de emancipação, a Prefeitura de Japeri preparou uma série de atrações para presentear os moradores da cidade. Os shows acontecem nos dias 29 e 30 de junho no Paço Municipal, em frente à prefeitura, no bairro Santa Inês, a partir das 18h. Serão dois dias de festas com shows do cantor Tiee, Kellen Byanca, João Lucas e Marcelo, Yara Velasco, Allyson e Vitória, além de diversos cantores da cidade, selecionados por meio de edital.

A Prefeitura credenciou diversos barraqueiros que estarão servindo variados tipos de comidas e bebidas. E para garantir o bem-estar dos participantes, o evento contará com ambulâncias, espaço médico e muita segurança, inclusive com detector de metais para que todos possam se divertir tranquilamente.

A festa, promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), conta com o apoio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), através do Giro Cultural. O evento é gratuito.