Unidade, inaugurada no último sábado (15/06), vai atender do berçário à pré-escola - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 17/06/2024 16:16

Os moradores de Japeri ganharam mais uma unidade de ensino. A prefeitura inaugurou no sábado (15/06) a Escola Municipal de Educação Infantil Maria Luiza Russo, que vai atender 150 crianças, do berçário à pré-escola. O empreendimento, iniciado por gestões anteriores, estava abandonado há cerca de dez anos. As obras foram retomadas após uma longa negociação com o Governo Federal.



De acordo com a secretária Municipal de Educação, Caroline Ontiveros, foi preciso fazer um grande esforço para desbravar o que impedia dar continuidade ao investimento. “Antes de olharmos como a creche está hoje, precisamos lembrar como ela era chamada, quem conhece a história sabe que era abandonada. Nós nos debruçamos sobre o processo e fomos atrás para recuperar. Já estava na justiça, e com trabalho, dedicação e amor, revertemos e entregamos hoje um equipamento com acessibilidade, com dignidade para a nossa população. Agora vamos colocar a mobília e em pouco tempo já daremos início às aulas”, disse a gestora que relembrou ainda que outras unidades foram construídas e reestruturadas.



A prefeita Dra Fernanda Ontiveros lembrou as realizações para os servidores municipais e as ações diretas para a educação, como o rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); criação do 14º salário; as obras de infraestrutura, entre outras.



“Eu aprendi que não há escola sem professor e não há professor sem escola. Eles precisam estar juntos, construir juntos. A educação é libertadora e quero ver meu povo livre. Por isso, eu tenho muito orgulho de hoje inaugurar um equipamento que leva o nome da nossa querida Maria Luiza Russo, que sempre lutou por Japeri e que vai continuar viva em nossos corações. Eu quero agradecer à sua família e dizer que essa promessa eu fiz a ela porque vi o tamanho do amor e do bem que ela queria para nossa amada Japeri”, disse a chefe do executivo.



Membros da família Russo receberam as homenagens e agradeceram a gestão municipal por imortalizar a matriarca da família numa unidade de ensino. “Ela foi e é uma mulher muito amada e lembrada por todos com muitas saudades. E é com um desejo genuíno que queremos que todas as crianças que passem por essa escola sejam felizes, que criem amiguinhos, comecem a sonhar, e que lembrem com amor de suas memórias da primeira infância nessa escola e, principalmente, do nome Maria Luiza Russo”, disse Domenica, neta da homenageada, ao lado de seu pai Fábio e da tia Vanessa Russo.



O evento contou com apresentação de ballet da Academia Domênica, empreendimento da família Russo onde entre as bailarinas estavam duas netas de Maria Luiza Russo, além da Banda Império do Ciep 401 - Lucimar de Souza Santos, que fica no bairro Mucajá.



Participaram da inauguração diversas autoridades do município, entre elas o vice-prefeito Carlos Januário, o presidente da Câmara, Walter Trajano, os vereadores Cristiano Pingin, Ziel Pavani, Rogerinho da R, e Renan Schiavo, além do padre Urbano, da paróquia Nosso Senhor do Bonfim.



Mães avaliaram a unidade



Para Juliana Rangel, mãe da pequena Mônica, de 3 anos, a entrega de uma escola municipal de educação infantil perto de casa é uma grande oportunidade. “Vim conhecer o espaço e já sonhar com minha filha desfrutando do aprendizado, do acolhimento e da alimentação” disse Juliana, que mora no bairro Mucajá desde março deste ano.



Já Jessica da Silva, que tem uma filha de 2 anos, se surpreendeu ao ver o movimento da inauguração. “Sempre via os meninos trabalhando na obra. Hoje passei, vi muitas pessoas e vim ver se já vai começar a funcionar, porque nós mães precisamos de espaços como este para colocar nossos filhos”, relatou.