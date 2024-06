Com o homem foram encontrados uma pistola e um rádio transmissor - Divulgação / 24 BPM

Publicado 01/06/2024 00:50

Policiais do 24º realizam operação na Comunidade do Guandu, em Japeri, nesta sexta-feira (31/05). De acordo com os policiais, ao patrulharem pela Rua Abraham Lincolin foram alvos de homens armados que entraram em confronto, sendo um deles baleado. Com ele os policiais encontraram uma pistola e um rádio transmissor. O homem foi levado para o Hospital de Japeri.

Dando continuidade à operação, com o apoio do kit de demolição do 3° Comando de Policiamento de Área (CPA), que cobre a Baixada Fluminense, foram retiradas 10 toneladas de barricadas na região.