Maquinário foi contratado para acelerar o processo de limpeza em estradas, ruas e praças da cidadeDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 29/05/2024 00:04

O serviço de limpeza em Japeri ganhou um importante reforço. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, recebeu recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para contratação de empresa para fornecimento de máquinas e execução do serviço durante 10 dias. O maquinário já está nos bairros para auxiliar na desobstrução das ruas da cidade.

Os equipamentos chegaram na segunda-feira na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. São quatro retroescavadeiras, dois caminhões-pipa, oito caminhões toco e duas máquinas tipo vacol, totalizando 16. Segundo o secretário da pasta, Vinícius Ribeiro, o maquinário vai acelerar o processo de limpeza em estradas, ruas e praças da cidade , permitindo que tudo volte à normalidade. “A aquisição destes maquinários vai ampliar o atendimento de limpeza, principalmente nos bairros mais afetados pelas fortes chuvas, atendendo a demanda com mais rapidez”, declarou.

Inicialmente, o trabalho da força-tarefa começou na Avenida Santana e Rua Albatroz, no bairro Beira Rio e também vai passar pela Rua Tobias, no Nova Belém, ambos em Japeri. Já em Engenheiro Pedreira, os operários atuarão na Rua Dona Maria Cleonice, no bairro Primavera e na Estrada Santo Antônio, no Jardim Willys.

O trabalho tem por objetivo facilitar o acesso de pedestres e veículos, além da prevenção de alagamentos onde são retirados os resíduos e sedimentos acumulados para facilitar o escoamento das águas pluviais.

A prefeita Dra. Fernanda Ontiveros falou da importância da chegada dos equipamentos para reforço na limpeza da cidade. “Recebemos 16 maquinários que vão auxiliar nossas equipes de varrição que já estão atuando nas ruas com mais de 170 pessoas nos bairros mais afetados pelas fortes chuvas de janeiro e fevereiro. Quero agradecer ao Governo Federal, que mais uma vez está nos ajudando “, concluiu.