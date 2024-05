Circuito de visitação da comitiva católica no município vai até domingo - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 24/05/2024 00:19

Os mais de 150 alunos que assistiam aula de Zumba na Academia da Saúde de Japeri tiveram a rotina mudada por uma grata surpresa, a visita pastoral composta por padres da Paróquia Senhor do Bonfim, em Engenheiro Pedreira e pelo Bispo Diocesano, Dom Gilson Andrade, de Nova Iguaçu. A presença do religioso no equipamento faz parte de um circuito de visitação que teve início na quarta-feira (22/05) e vai até domingo (26). Na quinta-feira (23) a comitiva católica visitou o Ciep 401 Lucimar de Souza Santos, na Rua Marapendi, Mucajá em Engenheiro Pedreira.

Com uma programação repleta de reuniões e missas, o Bispo chegou à Academia da Saúde bem cedo com o objetivo de conhecer o trabalho, interagir e abençoar os usuários e colaboradores. Em parte de sua pregação, ele pediu a Deus que as pessoas retornassem para suas casas e recebessem todo o socorro necessário às suas causas e angústias. “Que o Senhor possa aliviar suas angústias e agir nas suas causas e que todos possam ir em paz”, disse antes de fazer a oração do pai nosso.

Emocionada, a coordenadora da unidade, Fabiana Oliveira, falou do sentimento de acolhimento que tomou conta do lugar diante da oração do Bispo. “A emoção é grande porque a fé nos tira da nossa zona de conforto, do conformismo e da inércia. A oração é pra gente se mexer, agir e enfrentar as lutas e desafios porque Deus é conosco. E aqui ninguém fica parado, já éramos muito unidos e agora estamos conectados pela fé”, relatou a gestora.

O grupo presenteou Dom Gilson com a blusa do projeto da Melhor Idade. “Agora vou marcar e vir pra cá pra valsar com vocês”, descontraiu o Bispo.

A comitiva esteve ainda na Escola Municipal Santa Inês, onde o Bispo conversou com turmas de crianças do primeiro segmento do ensino fundamental e nas Comunidades São Sebastião, Santa Inês e São Brás, e nas igrejas Nossa Senhora Conceição, São Jorge e na comunidade, ainda em início de construção, Santa Rita de Cássia. A visita, que encerra no domingo, (26), fecha com a celebração de uma missa, às 8h, na Paróquia Nossa Senhora do Bonfim, na Praça Wendel Coelho.