Espaço foi inaugurado com festa para os aniversariantes do mêsDivulgação / Prefeitura

Publicado 21/05/2024 23:32

A Prefeitura de Japeri, em parceria com a Secretaria de Saúde, oficializou na última semana a abertura da nova Residência Terapêutica do município. O espaço tem o objetivo de oferecer aos residentes um ambiente amplo, confortável e acolhedor, contribuindo para o bem-estar e recuperação.

A inauguração do espaço se deu um dia antes da data que comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial (18/05), que celebra os esforços pelo fechamento dos manicômios e a instauração de novas legislações que tratam os pacientes com os chamados transtornos mentais como sujeitos de direitos e reconheçam a necessidade da Reforma Psiquiátrica Brasileira, que apresenta a implantação da rede de saúde mental e atenção psicossocial, além da instauração de novas práticas, como a desinstitucionalização e efetiva reintegração social desses pacientes.

Na nova residência terapêutica há 12 funcionários que cuidam de 10 moradores. Para a inauguração do novo espaço foi realizada uma festa, com bolo e churrasco, para celebrar também o aniversário de quatro dos residentes. Uma das aniversariantes do mês foi a Dona Vera, que completou 68 anos no dia 2 de maio. “Gosto muito daqui e das cuidadoras, todo mundo é maravilhoso. Meu quarto é ótimo. Estou feliz porque amo bolinho de festa e vou comer muito”, comemorou Dona Vera.

A subsecretária de Atenção à Saúde, Tatiana Soares, explicou que na residência terapêutica os moradores exercitam a autonomia, pois cada um tem seu quarto, seu guarda-roupa, a própria cama e banheiro individual. Além de contar com ambientes compartilhados, como uma sala e cozinha amplas, e uma área externa. “O meu sentimento é de realização. É possível ver o quanto eles são agradecidos, pois são bem assistidos e cuidados. E esta festa é realmente uma celebração”, falou a subsecretária.

Enfatizando a importância da residência como um espaço para melhoria da qualidade de vida dos moradores, o diretor do equipamento, Amaury José Risso, acredita que a oportunidade de viver nesta casa oferece uma série de benefícios, não apenas em termos de acesso a recursos e espaço, mas também na promoção da individualidade e da humanização dos residentes “Aqui, eles contam com mais recursos, espaço e individualidade, o que contribui para humanizá-los. A residência proporciona um ambiente propício para que cada residente se sinta mais autônomo e valorizado, contribuindo assim para o seu bem-estar psicológico e social com um ambiente que prioriza o respeito, a dignidade e a autonomia”, pontuou Amaury.

A coordenadora de Saúde Mental do município, Lucilene Maia afirmou que a troca do espaço do Serviço Residencial Terapêutico é uma conquista no processo de reabilitação psicossocial dos usuários, proporcionando mais conforto e humanidade. “Eu vejo muitas melhorias, principalmente em relação à adaptação deles às suas condições clínicas. Eles ganharam mais autonomia, reconhecem a casa como sua moradia e estão se sentindo pertencentes ao território. A nova residência atende às necessidades de moradia de todos. Com este novo espaço, estamos dando um passo concreto e simbólico na reintegração dos moradores à comunidade”, concluiu Lucilene.