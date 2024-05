A vacinação é uma das principais ações do Programa da Pessoa Idosa. A meta foi buscar pessoas com mais de 60 anos e com caderneta de vacinação em atraso - Lucas Alexandre / Prefeitura de Japeri

Publicado 14/05/2024 23:48

A Prefeitura de Japeri divulgou na segunda-feira (13/05) o resultado de um trabalho realizado em abril pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio do Programa Saúde da Pessoa Idosa. Durante todo o mês a equipe intensificou a busca ativa de pessoas com mais de 60 anos e com caderneta de vacinação em atraso. O resultado foi o fechamento do período com mais de 700 idosos com o esquema vacinal atualizado.

Para conseguir este resgate e garantir a imunidade da turma da melhor idade, as equipes realizaram ações de mobilizações da saúde e formaram parcerias, utilizando igrejas, associações de moradores e outros locais frequentados por este grupo de pessoas, cuja expectativa de vida ultrapassa os 70 anos de idade.

De acordo com a subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos, a qualidade de vida da pessoa idosa está diretamente ligada à atenção integral à saúde. “Essa integralidade tem a ver com os cuidados com o envelhecimento ativo e saudável dessa parcela da população. Por isso realizamos os atendimentos em todas as unidades e o Programa exerce esse papel de acolhimento, geração e inserção de ações para eles nos eventos da cidade e com a vacinação, que é o nosso carro chefe”, disse a gestora.

A vacinação é uma das principais ações do Programa da Pessoa Idosa, que realiza também visitas domiciliares, palestras e encontros de socialização, e mantém uma base de dados que orienta a gestão quanto a necessidade de aumento da atuação e adequações dentro das especificidades das esferas governamentais e da população da melhor idade.

“Foi um grande desafio, mas iniciamos o ano com a meta de aumentar a cobertura vacinal dos nossos pacientes e para isso intensificamos as buscas ativas e levamos ações para as igrejas, associações e outros lugares que eles frequentam”, disse a gestora do programa, Rafaella Oliveira, que acompanha as ações de perto.

“Esse é um trabalho que envolve a todos, equipe, família e o usuário. Nosso objetivo é dar a eles uma melhor qualidade de vida e já estamos colhendo frutos dessas ações”, completou Rafaella apresentando uma manifestação positiva do trabalho recebida pelo setor de ouvidoria da saúde.

No Brasil, a expectativa de vida é acima de 76 anos, segundo dados do Ministério da Saúde, o que coloca a proteção fornecida pelas vacinas como um indicador que tem tudo a ver com o aumento da longevidade e a qualidade de vida da população, sendo aprovada pelo usuário Carlos Roberto. “A presença dos serviços para os idosos nas ações é muito importante, é assim que eu mantenho minha vacinação em dia”, relatou.