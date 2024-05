Aulas acontecem de segunda a quinta-feira, nos turnos de manhã e tarde - Divulgação / Prefeitura

Publicado 08/05/2024 17:31

Os jovens de Japeri, Yasmin da Silva Santos, Paulo Vinicius Carola Passos e Juan Madeira, possuem um interesse em comum: a paixão pelo mundo dos games. A vontade de saber mais sobre os jogos os levou para o curso gratuito do Projeto Social de Esportes Eletrônicos, que está sendo realizado desde o dia 1 de abril, em Japeri. As inscrições ainda estão abertas.



“As aulas estão sendo bem proveitosas. Sou apaixonada por esses jogos desde criança. Sempre joguei em casa e agora estou tendo a oportunidade de me desenvolver aqui. Tô gostando muito”, declarou Yasmin da Silva.



Quem também falou da experiência foi o aluno Paulo Vinicius, que recebeu a indicação de um amigo para fazer o curso. ” Não tenho cursos na área, este é o primeiro. Mas desde pequeno sempre fui muito apaixonado por jogos. Estou feliz em fazer parte deste meio cheio de possibilidades”, disse.



O estudante Juan Madeira disse que o curso está contribuindo muito com a sua aprendizagem. “O mercado de games é grandioso. Tô aprendendo muito com os professores que são atenciosos. O game não é só um jogo , mas sim uma aventura de entretenimento bastante dinâmica que está contribuindo com meu aprendizado”, enfatizou.



O curso



O Projeto Social de Esportes Eletrônicos funciona na sede da vai acontecer no sábado (30/03), às 10h, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADES), na estrada Ary Schiavo, 992, bairro Vila Santa Amélia. O projeto Game Craft Japeri tem a finalidade de capacitar jovens para entrar no meio profissional dos jogos eletrônicos, por meio de aprendizado, técnicas e aplicações na prática nos games. O projeto tem a parceria com a Imperial Esports, clube profissional de esporte eletrônico, que realizará uma peneira no final de 2024 para buscar seu novo talento.



O curso desenvolve as habilidades técnicas, cognitivas e sensoriais por meio de jogos digitais de diferentes segmentos. As disciplinas são para rendimento de alta performance, o que é essencial para construir novos ProPlayers. Além disso, os alunos ainda aprendem conteúdos de letramento digital e aulas de inglês.



Segundo o coordenador da unidade em Japeri, João Victor, o mercado na área de games é bastante promissor e possui um público que busca por inovações. ” O GameCraft Japeri abrange um grande mercado e uma carreira promissora. Ser jogador profissional é uma das profissões do futuro e isto que também mostramos nas aulas. Aqui são feitas aulas práticas dentro dos jogos, do básico até o avançado. É uma oportunidade grandiosa que está com matriculas abertas a partir dos 13 anos de idade”, contou.