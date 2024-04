O grupo Molejo será a grande atração da festa do Trabalhador, que terá também artistas locais e o II Festival de Música - Divulgação

Publicado 30/04/2024 14:03

O feriado de 1º de Maio em Japeri será comemorado com festa promovida pela Prefeitura com várias atrações musicais, no Paço Municipal. O evento, que apresenta também o II Festival de Música, terá o grupo Molejo como atração principal e diversos artistas locais, além de gincanas e serviços das secretarias Municipais de Assistência Social, Saúde e Pessoa com Deficiência. O evento é gratuito e começa às 13h. O Paço Municipal fica em frente à prefeitura, no bairro Santa Inês.

Além dos ritmos de samba, pagode, axé, pop e rock, que vão passar pelo palco do II Festival de Música de Japeri, a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), aposta no carisma do grupo Molejo e na identificação do público com os artistas locais Blocollut, Vestígio Humano, Perninha e Big News, para fazer do Dia do Trabalhador um momento especial. Para este dia, a Prefeitura também credenciou barraqueiros que estarão servindo diversos tipos de comidas e bebidas.

De acordo com o secretário de Cultura, Jorge Braga Junior, a alegria e a irreverência do grupo Molejo irão se juntar ao acolhimento do público diante do luto dos integrantes pela perda do vocalista e fundador do grupo, Anderson Leonardo, que morreu no último dia (26). “Queremos que as pessoas venham, tragam suas famílias e sua solidariedade expressa em frases de amor e acolhimento; aplausos e alegrias para esses profissionais que estarão aqui, fazendo a nossa festa do Trabalhador, nos trazendo descontração mesmo vivendo esse momento de dor. Vamos acolher o Molejo”, disse o secretário.

Para a prefeita, Dra. Fernanda Ontiveros, esta festa de 1º de maio é uma celebração para todos os trabalhadores e em especial para os japerienses que saem de madrugada, pegam trem e ônibus para garantir o sustento de suas famílias. "Este é um dia muito especial. Vamos oferecer serviços para quem durante a semana não consegue acessar as unidades de saúde ou outros atendimentos do governo", disse a gestora, que agradeceu a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) por trazer o grupo Molejo para a cidade.

Serviços de Assistência Social, Saúde e Pessoa com Deficiência

Durante o evento, as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social oferecerá para a população consulta ao Cadastro Único, Acessuas, que é o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho e que busca a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde prestará serviço com marcações de consultas especializadas, abertura de prontuários do Centro de Especialidades de Engenheiro Pedreira, consultas de geriatria e clínica médica, triagem enfermagem com verificação de pressão arterial e glicemia, vacinação (Covid-19, antitetânica, hepatite B e Influenza), além de atendimento da equipe de Saúde do Trabalhador com panfletagem, orientação e abordagem de qualidade de vida dos profissionais.

O evento terá ainda a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida com cadastro do Vale Social, orientação e divulgação da carteirinha de identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Tea). E para todas as idades, atividades de gincanas com corrida de saco, dança da cadeira, cabo de guerra e divulgação dos núcleos esportivos e cadastro de agentes culturais no Estação Cultura.

A ação conta também com internet gratuita para a população, serviço de segurança e ambulância.