Projeto, que também funciona no bairro Chacrinha, atende mais de 500 pessoas com atividade esportiva e acompanhamento médico - Divulgação / Prefeitura

Publicado 26/04/2024 23:21

Os moradores do bairro São Jorge, em Japeri, que querem participar do projeto Academia da Saúde, mas não têm tempo durante a semana, agora terão mais uma oportunidade. O projeto estará funcionando aos sábados, a partir do dia 27 de abril. Os atendimentos são gratuitos, oferecidos pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS).

O espaço, que funciona na rua Vereador Francisco Costa Filho, 1209-1285, oferece atendimento médico e atividades físicas. Aos sábados o atendimento de clínica médica será das 9h às 12h. Também tem Karatê para a melhor idade (idosos) às 9h, e para crianças (a partir de 8 anos), jovens e adultos às 10h.

Durante a semana a Academia da Saúde do bairro São Jorge oferece ginástica dançante (segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 8h30), Pilates solo (segunda e quarta, das 8h30 às 9h30 e das 13h30 às 14h300, Zumba (segunda, quarta e sexta, das 8h30 às 9h30, e Funcional (segunda, quarta e sexta das 9h30 às 10h30). A partir de 8 de maio está previsto a inclusão de atividade à noite, com Zumba toda quarta, das 18h às 19h30.

Não precisa marcar horário. Todos os participantes são acompanhados por clínico e geriatra, além de atendimento de enfermagem.

O projeto Academia da Saúde também funciona no bairro Chacrinha, na rua João Salgado dos Santos. As atividades são todas as terças e quintas-feiras, com ginástica com alongamento das 7h30 às 8h30, e Zumba das 8h30 às 9h30. Ao todo as duas unidades atendem mais de 500 pessoas.