Documento foi assinado na sexta-feira (19) pela gestão municipalDivulgação / Prefeitura

Publicado 24/04/2024 17:19

Boas notícias para os moradores do bairro Vila Central, em Japeri. A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro irá receber obras de reforma e ampliação. A ordem de início das obras foi assinada pela gestão municipal na última sexta-feira (19/04).



As melhorias na unidade, com cerca de 270 metros quadrados, incluem a revitalização de todo o local e ainda a ampliação da recepção. O espaço ganhará mais um consultório médico, além dos dois que já existem. Será criado também uma sala para atendimento odontológico, almoxarifado e arquivo médico.



A obra também inclui toda a troca de pisos, portas e manutenção do sistema elétrico e telhado, pintura e revestimentos. Uma outra novidade, é a adequação às normas de acessibilidade com a construção de um novo banheiro PCD destinado a pessoas com deficiência. Além destes serviços, o projeto inclui paisagismo e uma fachada renovada.



A ordem de serviço foi assinada nas dependências da UBS pela prefeita Dra. Fernanda Ontiveros, a secretária de urbanismo Andreia Brito e o subsecretário de Saúde Charles de Deus. A chefe do executivo aproveitou seu discurso para reafirmar o comprometimento da administração municipal em fortalecer a rede de saúde e garantir o acesso dos moradores aos serviços. “Esta ampla reforma é mais um passo para garantir que todos os moradores do bairro Vila Central tenham um serviço médico de qualidade e humanizado. Este ato que estamos fazendo aqui é um investimento importante que já estava no nosso planejamento. Costumo dizer que saúde nunca será custo e sim um investimento. E esta reforma que será feita aqui é o que queremos para todas as unidades de saúde da nossa cidade, além das outras que vamos construir”, enfatizou.



A diretora da unidade, Denise Fátima Gonçalves, falou do privilégio em participar da cerimônia do anúncio de uma obra tão esperada pela população. ” Tô emocionada. É o começo de uma obra tão sonhada na região. É um privilégio. Temos uma grande população que nos procura. São cerca de mil atendidos por mês e eles merecem um lugar aconchegante. São pessoas carentes que precisam de verdade”, declarou.



O equipamento é o primeiro na cidade no novo padrão de unidades de saúde. Com novas cores, nova arquitetura e atendimento aos critérios do Ministério da Saúde. O projeto de reforma e ampliação da UBS foi realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação. A responsável pela pasta, Andreia Brito também expressou sua felicidade na cerimônia de entrega. “Estou muito feliz por está fazendo parte deste momento tão importante. É um compromisso da nossa gestão com a população. É um projeto bonito, com paisagismo e jardinagem. Terá uma recepção nova, cem por cento integrada com a unidade, consultórios reformados e refrigerados que irá trazer um melhor atendimento acolhedor para os usuários e funcionários”, destacou.



As intervenções serão feitas por meio de recursos de emenda parlamentar do Senador Carlos Portinho e contrapartida do município. E enquanto a unidade é reformada, os atendimentos serão realizados temporariamente na Rua Calcutá, no mesmo bairro. São oferecidos consultas médicas, orientações de enfermagem, planejamento familiar, coleta de preventivos, aferição de pressão arterial, coleta de preventivo, marcação de consultas, teste rápido, como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, entre outros.



O encontro contou com a presença do pai da prefeita, Dr. Carlos Ontiveros, do vice-prefeito Carlos Januário, do Presidente da Câmara Walter Trajano, dos Vereadores Renan Schiavo , Rogerinho do RR e Cristiano Pingin, além de secretários municipais.

Serviço aprovado pela comunidade



A agente de saúde, Andreia do Carmo Mourão, de 51 anos, fez questão de falar das melhorias que a unidade vai trazer para os moradores. ” Esta gestão está de parabéns. Foi só a prefeita entrar que tudo mudou. Ela deu a insalubridade que foi mais um passo importante para a gente. Tô feliz por mais esta conquista”, falou.



Já a comerciante Fernanda Lopes, de 23 anos, ficou feliz pela notícia no bairro. “Trabalho na rua da UPA há um ano. Sou técnica em enfermagem e cuidadora de idosos. É uma ótima notícia, estávamos precisando desta reforma e novas especialidades, porque vamos para outros bairros para conseguir atendimento”, disse.