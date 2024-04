Ação oferecerá serviços de verificação de pressão e HGT, vacinação, cadastro no CadÚnico, acesso a benefícios sociais, emissão de documentos, entre outros - Divulgação

Ação oferecerá serviços de verificação de pressão e HGT, vacinação, cadastro no CadÚnico, acesso a benefícios sociais, emissão de documentos, entre outrosDivulgação

Publicado 19/04/2024 19:53

Os moradores de Japeri receberão neste sábado, dia 20, serviços gratuitos de saúde, cidadania, assistência social e lazer oferecidos pela Ação de Amor do Cristo Redentor, projeto promovido pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. A ação, primeira a ser realizada este ano, contará com o apoio da concessionária Águas do Rio e da prefeitura de Japeri. As atividades acontecerão das 8h às 14h no Ciep 402 Aparício Torelli, que fica na Avenida Tancredo Neves, 2.185, no bairro Cosme e Damião.



A ação contará com o apoio das secretarias municipais de Saúde, de Assistência Social e Trabalho, e de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os moradores de Japeri e outras cidades da Baixada Fluminense terão à disposição vacinação, agendamento de consultas com médicos especialistas, abertura de prontuário nos postos, cartão do Sus, ouvidoria, orientação da dengue e verificação de pressão e HGT, cadastro no CadÚnico, acesso a benefícios sociais, emissão de documentos, serviços de estética (corte de cabelo, manicure e sobrancelha) e distribuição de mudas de plantas frutíferas.



Os moradores também receberão mudas nativas da Mata Atlântica, com os Projetos Horta Suspensa, Plantando Leitura, cadastro para coleta seletiva, solicitação de corte e poda, além de acolher denúncias ambientais.



Enquanto isso, no estande da Águas do Rio serão oferecidos o cadastramento no banco de talentos da companhia, oficina para elaboração de currículos, atendimento comercial e atividades de educação ambiental.



A Ação de Amor do Cristo Redentor, projeto que compõe o Programa Cidadania do Setor Cristo Sustentável do Santuário, tem como objetivo central o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e sustentáveis destinadas à população em situação de vulnerabilidade social. É um esforço para promover não apenas o cuidado imediato, mas também para criar oportunidades e oferecer suporte contínuo.



Por meio desta iniciativa, o Santuário Cristo Redentor não apenas demonstra apoio à comunidade, mas também busca facilitar o acesso gratuito a serviços básicos muitas vezes inacessíveis a uma parcela significativa da população. Esta ação também faz parte das ações que a Águas do Rio está desenvolvendo na Baixada Fluminense.



“No mês passado nós demos um passo histórico aqui em Japeri, com o início das obras de universalização do esgotamento sanitário, que começou pelo bairro Cosme e Damião e, também, vai beneficiar Queimados e parte de Nova Iguaçu. Isso significa mais saúde e qualidade de vida para a população dessas cidades. Mas vamos além: estamos atentos a outras necessidades locais, por isso apoiamos essa grande ação global, de forma que os moradores consigam ter acesso a vários serviços perto de casa. Vai ser muito especial”, diz Luciana Muniz, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio.



Serviço

Ação de Amor do Cristo Redentor em Japeri

Data: 20 de abril de 2024.

Horário: das 8h às 14h.

Local: Ciep 402 Aparício Torelli, Japeri (Endereço: Avenida Tancredo Neves, 2.185, Cosme e Damião, Japeri).