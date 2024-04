Os procedimentos foram realizados em parceria com o Hospital Rio Saúde, em Duque de Caxias - Divulgação / Prefeitura

Os procedimentos foram realizados em parceria com o Hospital Rio Saúde, em Duque de CaxiasDivulgação / Prefeitura

A Prefeitura de Japeri realiza o programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas, que visa acabar com a espera dos pacientes para cirurgias em diversas áreas, como oftalmologia, ginecologia, urologia, entre outras. Nesta quinta-feira (18/04), mais 24 pessoas passaram pela cirurgia ginecológica. Os procedimentos foram realizados em parceria com o Hospital Rio Saúde, em Duque de Caxias.

Na segunda-feira (22), outras 24 mulheres passaram por cirurgias ginecológicas. As pacientes foram conduzidas em veículos da Secretaria Municipal de Saúde e saíram bem cedo do município, por volta das 4h.

“No total, já foram realizados 873 procedimentos e a meta da Secretaria Municipal de Saúde é atender a todas as pessoas que procuram o serviço”, destacou o secretário da pasta, Roberto Pontes.

Programa Fila Zero de Cirurgias Eletivas de Japeri

O Fila Zero foi criado pela Prefeitura de Japeri em setembro do ano passado com o objetivo de zerar a fila de espera por serviços de média e alta complexidade, além de facilitar o acesso aos procedimentos ambulatoriais, incluindo consultas especializadas, exames e terapias.

De acordo com a Secretaria de Saúde, até hoje já foram realizadas 271 cirurgias de laqueadura, 203 de catarata, 138 de vesícula, 112 de vasectomia, 94 de hernia, 38 de histerectomía, 27 de fimose, 27 de perineo, 13 de miomas e 4 de remoção de cisto.

O Complexo Municipal de Regulação (CMR), que fica no Centro Municipal de Especialidades (Cemes) de Engenheiro Pedreira, realiza os contatos para convocação dos pacientes inseridos no Sistema Estadual de Regulação (SER) de acordo com o cronograma de cirurgias.

O CMR também possui um aplicativo de WhatsApp (21) 96536-4280, pelo qual a população pode obter informações sobre as entradas já realizadas em procedimentos como, cirurgias, exames e consultas de alta complexidade.