Equipamento foi inaugurado nesta sexta-feira (05/04). O atendimento será às segundas, terças e quartas, de 9h às 17h. - Divulgação / Prefeitura

Publicado 05/04/2024 22:58

O município de Japeri ganhou um importante equipamento para diminuir o número de animais abandonados nas ruas da cidade. Nesta sexta-feira (05/04) foi inaugurado na Praça Vereador Wendel Coelho, em Engenheiro Pedreira, o castramóvel. A ação conjunta entre a Prefeitura Municipal de Japeri, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a ONG Segunda Chance, vai atender cães e gatos do município de forma gratuita. O equipamento ficará na cidade durante um ano e conta com toda estrutura para oferecer o serviço de forma segura.



O novo veículo itinerante móvel de proteção animal chegou ao município por meio de emenda parlamentar, destinada pela então deputada federal Rosangela Gomes, atual Secretária Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.



O serviço de proteção à saúde do animal foi inaugurado pela prefeita Dra. Fernanda Ontiveros. " Quero agradecer a todos que lutam e acreditam na causa animal. Para nós é uma pauta sensível e muito importante. Trabalhamos junto com os vereadores nesta causa. Agradeço a emenda da Deputada Rosângela Gomes, todo o corpo técnico que colaborou conosco neste trabalho árduo. Sabemos que é um serviço que tem um custo alto e nem todas as pessoas têm condições de realizar. E hoje vamos proporcionar de forma gratuita em nossa cidade. A proteção animal depende de todos nós, unidos", declarou.



Rosangela Gomes participou da cerimônia e destacou a importância das políticas públicas voltadas aos animais. “Colocamos emendas para este trabalho de castração acontecer aqui na cidade. Estamos anunciando aqui que vamos aumentar o trabalho, porque um Castramóvel é pouco. Vamos comprar uma picape. Estamos fazendo o orçamento para comprar um ônibus para rodar todo o Rio de Janeiro também. É uma causa que não é só minha, é uma causa nossa", declarou.



A titular da pasta de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Meire Lucy, se emocionou ao falar do novo serviço que irá ajudar a controlar as doenças e reduzir a população animal. "O procedimento reduz os riscos dos animais apresentarem doenças. A castração é um ato de amor e vai colaborar com a redução da população animal também. Estamos no mês do abril laranja, poucos conhecem o propósito desta iniciativa. É o mês de proteção contra a crueldade animal. Agradeço a prefeita por ter acolhido esta lei tão importante em nossa cidade, assim como os vereadores", disse ao citar a Lei de proteção animal, 1446/2021.



A cerimônia de inauguração contou com a participação do vice- prefeito, Carlos Januário, secretários municipais e a população que formou uma fila para agendar seus atendimentos de castração. No local foram realizados cerca de 300 agendamentos.



Orientações para a castração



A partir de sábado (06/04) as inscrições para o Castramóvel poderão ser feitas pelo número de whatsapp 21965312007. O número não aceita ligação, somente mensagens.



O veículo, com estrutura para realizar cirurgias de esterilização de cães e gatos, é equipado para os procedimentos de sedação, cirurgia e repouso do animal. De acordo com o veterinário Daniel Medeiros, a castração é feita com a mesma segurança, como se fosse dentro de uma clínica comum. O projeto conta com veterinários, técnicos e auxiliares de veterinária. O atendimento será às segundas, terças e quartas, de 9h às 17h.

Durante o agendamento para a castração são repassadas também orientações prévias sobre o procedimento. Todo animal antes de ser castrado passa por uma avaliação do veterinário, que orientará se o mesmo está ou não apto para o procedimento.



No dia da cirurgia o animal deve estar em jejum de 8 horas de água e comida. A castração é feita para cadelas e cães que tenham no mínimo cinco e no máximo vinte quilos. Já os felinos não possuem um peso estabelecido. Também é um pré-requisito para a castração os animais terem até 7 anos, não podem estar no cio, gestante e amamentando ou com leite. O procedimento tem duração de no mínimo 40 minutos.