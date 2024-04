Programa oferece atendimentos gratuitos relacionados a questões de varas de família, cidadania e defesa do consumidor - Divulgação / TJRJ

Publicado 02/04/2024 14:42

A partir da próxima quinta-feira (04/04) as equipes do ônibus da Justiça Itinerante voltarão a atender a população de Japeri na Praça Wendel Coelho (antiga Praça Olavo Bilac), em Engenheiro Pedreira, das 9h às 15h. Até então, o serviço estava sendo feito em outro bairro do município por conta de obras na praça.

O programa Justiça Itinerante é coordenado pela Divisão de Justiça Itinerante - DIJUI, ligada ao Departamento de Acesso à Justiça, Ação Social e Acessibilidade - DEAJU da Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social - SGSUS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tem por objetivos dar amplo acesso à justiça e fomentar a cidadania, por meio de atendimentos regulares previamente estabelecidos.

O Programa existe há 19 anos em diversas cidades levando atendimentos gratutos relacionados a questões de varas de família, cidadania e defesa do consumidor, como ações de divórcio, separação, alimentos, reconhecimento de paternidade, guarda, regularização do registro de nascimento, casamento ou de óbito, entre outros.

Em Japeri os atendimentos do programa Justiça Itinerante são semanais, sempre às quintas-feiras, das 9h às 15 horas, fruto de um convênio entre a Prefeitura de Japeri, por meio da Procuradoria-Geral do Município com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.