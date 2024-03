Município foi fortemente atingido pelas chuvas em fevereiro, com alagamentos, deslizamentos e duas mortes - Redes Sociais

Publicado 22/03/2024 20:29

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Japeri emitiu alerta à população sobre a previsão meteorológica de chuvas fortes até sábado (23/08). A prefeitura divulgou os pontos de apoio para casos de emergência, que são as escolas municipais. Por conta disso, as aulas foram suspensas no município nesta sexta-feira (22/03).

Na manhã desta sexta-feira o Gabinete Municipal de Gerenciamento de Crise (GMGC) se reuniu mais uma vez para reforçar as ações de apoio à população, e para traçar estratégias para enfrentar os possíveis danos causados por enchentes, caso a previsão meteorológica de chuvas fortes até este sábado se cumpra.

“Todo o efetivo, formado por todas as secretarias municipais, está pronto para agir imediatamente em casos de emergências. Os olhos estão voltados para a cidade, mas principalmente para os bairros da Chacrinha, Laranjal, Marajoara, Favelinha e Beira Rio, que sofreram fortemente nos meses de janeiro e fevereiro”, explicou a prefeita Fernanda Ontiveros.

No total, 11 pontos de apoio estão disponíveis para a população. Em Engenheiro Pedreira serão as escolas municipais Dário Lins, Celita Rodrigues, Santa Inês, Bernardino de Melo e Célia Sobreira. E em Japeri as unidades de ensino Darcílio Ayres, Pastor Idalécio, Frei Maurício, Amaralina, João XXIII, e Aristides Arruda.

Em caso de emergência, a Defesa Civil divulgou os seguintes números: (21) 97025-3214 (WhatsApp), (21) 99345-1130 (Secretário), (21) 96409-8512 (Subsecretário) ou Corpo de Bombeiro (193).