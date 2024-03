Multiatleta e medalhista irá representar o Brasil no atletismo nas categorias F56 (sentado) de lançamentos de dardo e de disco e arremesso de peso - Divulgação

Publicado 15/03/2024 18:15

O atleta japeriense Douglas de Oliveira Firmino, sexto colocado do mundo no lançamento de Dardo F56 (sentado), já está de malas prontas para a sua primeira viagem internacional. Ele fará parte de uma delegação de seis atletas e mais quatro profissionais que irá representar o Brasil no 1º campeonato Mundial de Paratletismo do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), que será realizado de 20 a 25 de março de 2024 em Jesolo, região da província de Veneza, na Itália.

Multiatleta, Douglas Firmino foi convocado para representar o Brasil nesta competição no atletismo nas categorias F56 de lançamentos de dardo e de disco, além de arremesso de peso. O atleta falou da expectativa para a competição e agradeceu o apoio que tem recebido. “Para mim estar indo representar meu país e meu município em um evento internacional é uma das coisas extraordinárias, pois todo atleta iniciante ou medalhista olímpico tem esse sonho. Eu sei o que eu passei, e das dificuldades tirei uma lição: não vou desistir e sempre vou fazer o melhor que puder. Agradeço a Deus por me permitir chegar até aqui, à família e aos amigos que sempre me apoiaram direta ou indiretamente. E não posso esquecer do apoio da prefeitura e da secretaria de esporte pelo incentivo bolsa atleta da prefeitura de Japeri. Foi uma ótima oportunidade para inclusão do meu ciclo no alto rendimento”, destacou Firmino.

Apesar de ser sua primeira viagem internacional, não é a primeira vez que Douglas

Firmino participa de competições internacionais. No 1st CISM World Military Para-Athletics Championship ele ganhou a colocação de sexto do mundo do Lançamento de Dardo F56 (sentado).

Firmino faz parte de um grupo criado a pedido da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB) onde, até o momento, participam seis atletas de para-atletismo - Cb Eb Douglas de Oliveira Firmino, 2° Sgt FAB Marcia Carvalho Ribeiro, 3° Sgt PMERJ Jonas Licurgo, Cb PMPE Wendel Pereira Da Silva (5° do mundo do Lançamento de Dardo F64), Sd Eb Douglas Ferreira Soares (15° do mundo do Lançamento de Disco F546) e Sd PMESP Orlando de Freitas (4° do mundo do Lançamento de Disco F64). Também fazem parte da delegação os profissionais Ten Cel FAB Davi Augusto Pavelec Antônio (chefe da missão), 1º Ten Leonardo Martins Mota de Morais (médico) e 2o Ten FAB João Paulo Brum Rodrigues (chefe da equipe)

História

Douglas Firmino, que hoje faz hoje alto rendimento em três modalidades: natação, tiro e atletismo, além de estágio em outras modalidades, lembra como se tornou para-atleta. “Eu sofri um acidente de serviço em 2018. Eu fui acionado para uma missão e no meio do trajeto soltou uma peça de um caminhão, essa peça me atingiu e um terceiro caminhão me atropelou. Quando tiveram que amputar a minha perna depois de três meses do acidente, a médica já começou a me incentivar, mostrar clubes, falou para eu fazer readaptação e eu comecei esta readaptação na Marinha do Brasil. Lá eles viram que eu tinha potencial de ser atleta. Fiz estágio em várias modalidades para ver em qual eu me adaptava e nestes estágios para ser atleta de alto rendimento eu passei em tudo, então passei a competir em várias delas. Fiz minha primeira competição em 2020 na natação. Tenho várias medalhas em atletismo e tiro esportivo”, lembra Firmino, que treina no espaço da Marinha do Brasil, na avenida Brasil, mas participará da competição na Itália pelo Exército Brasileiro. “Agradeço o Exército Brasileiro por mais esta missão, o Paradesporto militar do Ministério da Defesa e o Programa Militar Paralímpico do CPB”, completa.

Medalhas

Firmino também falou das primeiras competições e das medalhas que tem mais orgulho. “Recebi minha primeira medalha de ouro em competição estadual em 2021, além de duas medalhas de ouro em lançamento de dardo e arremesso de peso. Logo depois fui para as paraolimpíadas militares em João Pessoa, onde ganhei três medalhas de ouro, uma em lançamento de dardo, outra em arremesso de peso e outra em lançamento de disco. Também fui para competição paraolímpica em São Paulo para competir em tiro esportivo, onde ganhei a medalha de ouro por equipe do exército Brasileiro. Depois fui para o camping militar em São Paulo, onde também ganhamos medalha de ouro por equipe no tiro esportivo e muitas outras medalhas”, ressalta.