Fernanda Ontiveros (de macacão vermelho) representou as prefeitas do País e comemorou a conquista - Divulgação

Fernanda Ontiveros (de macacão vermelho) representou as prefeitas do País e comemorou a conquistaDivulgação

Publicado 07/03/2024 21:42

Japeri vai ganhar a tão sonhada maternidade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (07/03) pelo Governo Federal, em cerimônia de divulgação no Palácio do Planalto dos novos investimentos que Estados e municípios receberão a partir do Novo PAC Seleções. Também foram contemplados projetos para o município de Escola de Tempo Integral, Centro de Cultura, Espaço Esportivo Comunitário, Unidades Básicas de Saúde e de Odontologia Móvel.

Na cerimônia, a prefeita Dra Fernanda Ontiveros participou da mesa de abertura, e fez uso da palavra representando as prefeitas de todo o país, e ainda os mais de 5.500 municípios. “Agradeço imensamente a atuação e a cooperação que o Governo Lula tem dado à minha cidade, ao Estado do Rio de Janeiro e a todas as cidades do Brasil. Lutamos muito para garantir a inclusão da maternidade entre os projetos contemplados para Japeri, e contamos com a sensibilidade do governo Lula para este importante pleito que apresentamos. Para esta conquista, a gestão municipal contou com o apoio do Secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, do deputado federal Lindbergh Farias e do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá. É uma vitória conjunta”, comemorou a prefeita.

Ainda de acordo com Fernanda Ontiveros, o projeto é para uma maternidade de porte I, com Centro para parto normal. “Sim, vai voltar a nascer japeriense. Apesar do município estar vivendo um momento difícil, de Calamidade Pública, podemos comemorar, pois será construída a nossa tão sonhada maternidade”, completou a gestora.

Ao todo, foram selecionados, a partir do edital do Novo PAC Seleções, 6.778 projetos em todo o país. Segundo o governo federal, foram alcançadas 59% das cidades brasileiras, e foram disponibilizados R$ 23 bilhões para Estados e municípios. “As seleções priorizaram a cobertura de vazios assistenciais, além dos critérios de cada modalidade, conforme divulgado no lançamento do programa”, diz nota da Casa Civil, pasta responsável por coordenar o Programa de Aceleração do Crescimento.