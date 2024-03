No quartel dos bombeiros de Paracambi, os agentes receberam uma instrução inicial sobre como manusear os drones - Divulgação / Prefeitura

No quartel dos bombeiros de Paracambi, os agentes receberam uma instrução inicial sobre como manusear os dronesDivulgação / Prefeitura

Publicado 07/03/2024 17:15

Cinco agentes da Defesa Civil de Japeri foram selecionados para participar do Curso de Sustentabilidade Territorial: Fundamentos Operacionais em Geoprocessamento com Apoio de Drones, promovido pela Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFRRJ). A capacitação conta com o apoio da prefeitura. De acordo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o objetivo do curso é aprimorar o mapeamento realizado pelo setor, especialmente na identificação de áreas propensas a desastres naturais.

O curso, que terá duração de três meses e tem previsão de término em 30 de maio, é ministrado de forma semipresencial, com aulas online às segundas, quartas e sextas-feiras, e aulas presenciais aos sábados. A capacitação começou no sábado (02/03) no campus da universidade em Nova Iguaçu. Na segunda-feira (04/03), no quartel dos bombeiros de Paracambi, os agentes receberam uma instrução inicial sobre como manusear os drones.

Durante o curso os agentes serão instruídos sobre normas de segurança e regulamentos para operação de drones, com o objetivo de prevenir acidentes e promover uma operação responsável. De acordo com os organizadores, o objetivo da formação é não apenas aplicar conhecimentos técnicos, mas também desenvolver uma compreensão profunda da operação de drones, incluindo as perspectivas legais e regulatórias.

“O principal propósito dessa iniciativa é aprimorar o mapeamento realizado pela Defesa Civil, especialmente na identificação de áreas propensas a desastres naturais, como inundações, deslizamentos de encostas e enxurradas. Essa abordagem visa facilitar a implementação de medidas preventivas, a elaboração de planos de evacuação e a resposta a emergências”, ressaltou o secretário de Proteção e Defesa Civil de Japeri, Ziel Pavani.