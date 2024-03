Passeio foi em comemoração ao Dia do Turismo Ecológico - Divulgação / Prefeitura

Publicado 04/03/2024 19:32

Com o objetivo de promover a educação ambiental no Dia do Turismo Ecológico, alunos e professores da Escola Municipal Rio D’ouro, de Japeri, participaram de uma visita técnica na Reserva Biológica do Tinguá, com guiamento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O passeio foi promovido pela equipe da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer (Semetuler) da Prefeitura de Japeri na última sexta-feira (01/03).

A Escola Municipal Rio D’Ouro e a equipe da Semetuler formaram o primeiro grupo a realizar o novo circuito do Reservatório Rio D’Ouro. A secretária da pasta, Valéria Carla, destacou a importância da iniciativa. “Nós temos um compromisso com a preservação do meio ambiente e estamos promovendo atividades de conscientização que são fundamentais para o aprendizado das crianças e jovens de Japeri. O nosso município faz parte da Baixada Verde, então precisamos ter esse olhar voltado ao turismo ecológico de forma consciente. Os alunos do 9° ano da Escola Municipal Rio D’ouro ficaram maravilhados com a visita!”, disse Valéria.

A visita contou com a cooperação do agente temporário ambiental, Júlio César de Souza Monteiro, e de Suyane Moraes da Silva, do apoio administrativo, ambos da Reserva Biológica do Tinguá/ICMBio. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer uma parte da reserva, que está localizada no município de Nova Iguaçu.

A Diretora Municipal de Turismo, Josilene Satyro, também acompanhou a visita. “Queríamos realizar uma visita técnica em um espaço com uma carga histórica e de conhecimento, para gerar reflexão sobre a relação entre a ecologia e o turismo. Os nossos guias falaram bastante sobre a história da Baixada, a educação ambiental e a importância da preservação da natureza que está à nossa volta. O Turismo Ecológico vai muito além da visitação do espaço, mas ele nos ajuda a entender a nossa relação com a natureza e sobre a nossa responsabilidade de preservar a natureza para as próximas gerações”, apontou.