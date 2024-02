Reunião contou com a presença de prefeitos da Baixada Fluminense e diversas autoridades em Defesa Civil, Assistência Social e Saúde - Divulgação / Prefeitura

Reunião contou com a presença de prefeitos da Baixada Fluminense e diversas autoridades em Defesa Civil, Assistência Social e SaúdeDivulgação / Prefeitura

Publicado 23/02/2024 18:19

A cidade de Japeri sediou na manhã desta sexta-feira, (23), na Câmara Municipal, a reunião que instituiu o Gabinete Nacional de Crise para auxílio aos municípios atingidos pelas chuvas na Baixada Fluminense. O encontro foi em determinação do Governo Federal e orientação do Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha.

A reunião foi conduzida pelo secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano e contou com a presença do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolney Wolff Barreiros, da secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, de prefeitos da Baixada Fluminense e diversas autoridades em Defesa Civil, Assistência Social e Saúde.

De acordo com André Ceciliano, as equipes técnicas da Defesa Civil estarão auxiliando os municípios na formatação dos planos de trabalho que irão possibilitar o direcionamento de recursos e apoio na recuperação das cidades. “A gente precisa enfrentar isso. Não é combater, a gente precisa mitigar os efeitos e preparar as cidades para enfrentar esse novo normal”, disse André, se referindo às mudanças climáticas.

A prefeita de Japeri, Dra Fernanda Ontiveros, apresentou um panorama dos esforços já reunidos pelas três esferas de governo para minimizar os efeitos das chuvas que assolaram a cidade desde 13 de janeiro, e também destacou que o grande volume de chuvas que atingiram a cidade nas últimas 24h, 155,8mm em seis horas, afetaram cerca de 40 mil pessoas.

A chefe do executivo mostrou a necessidade de intervenção federal para os serviços de macrodrenagem na Baixada Fluminense, e solicitou ao representante do Governo Federal o investimento nessa infraestrutura em prol da preservação da vida das pessoas. “O relato das pessoas que mais sofrem é que elas passam por isso praticamente todos os anos. Tem regiões, aqui na Baixada Fluminense, em que as pessoas passam por isso mais do que uma vez no ano, e elas perdem tudo. É preciso que a gente pare de recomeçar. Nós perdemos vidas, duas vidas só aqui. Estamos de luto oficial! Perdemos uma criança que não chegou a completar dois anos e uma jovem de 24 anos. Tudo a gente pode reparar, mas vidas são irreparáveis”, relatou a gestora.

Presentes no evento, a prefeita Lucimar Cristina Ferreira (Paracambi) e os prefeitos Rogério Lisboa (Nova Iguaçu), Glauco Kaizer (Queimados), Mário Esteves (Barra do Piraí), Jorge Henrique Costa (Mendes) e Maneko Artemenko (Engenheiro de Paulo de Frontin) apresentaram suas especificidades e similaridades no cenário de tragédias provocado pelas fortes chuvas. O encontro traçou as linhas de apoio que os governos Estadual e Federal irão destinar às cidades.

De acordo com o secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou a mensagem de que não vai faltar recursos para a realização de ajuda humanitária, o restabelecimento de cenário e a reconstrução nesse momento para os municípios atingidos. “Para isso, estamos aqui com o corpo técnico da Defesa Civil, do Ministério da Saúde, da Assistência Social, para auxiliar os municípios no encontro de uma solução para os problemas que enfrentam com alagamentos, deslizamentos e bueiros obstruídos. Vamos construir juntos os planos de trabalho”, finalizou Ceciliano.