Prevenção e cuidados em saúde para o público femininoDivulgação / Prefeitura

Publicado 21/02/2024 15:29

As mulheres de Japeri que não conseguem acessar os atendimentos em saúde durante a semana terão uma oportunidade. A Prefeitura de Japeri irá lançar no próximo sábado (24/02) o projeto ‘Cuide-se, Mulher!’, iniciativa que visa oferecer, em um sábado por mês, serviços de prevenção e cuidados em saúde para o público feminino. O atendimento acontecerá das 8h às 13h na Casa da Mulher, na Rua Leni Ferreira, 230, no Centro de Japeri.

Para os atendimentos é preciso levar o cartão do SUS, identidade, CPF e comprovante de residência. O projeto é da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Atenção à Saúde Especializada. Entre os serviços haverá coleta de preventivo, planejamento familiar, consultas de enfermagem e ginecologia, agendamentos para nutrição, psicologia, e ultrassonografia.

“Muitas mulheres saem muito cedo para o trabalho nos dias de semana e, quando retornam, os serviços já encerraram o expediente. Com este projeto, aquela que não pode durante a semana terá um sábado no mês para cuidar da saúde. É mais um passo na humanização. Aproveito para destacar a cooperação da Subsecretaria de Atenção Básica para o desenvolvimento do projeto”, disse a secretária municipal de Saúde, Tatiana Soares.



O objetivo da Secretaria de Saúde é alcançar todas as mulheres da cidade. “Vamos aumentar nossa cobertura de preventivos, planejamento familiar e muitos outros serviços que elas queriam acessar. Devido ao conflito de horários, muitas não conseguiam, mas agora isso acabou. Estamos ampliando os serviços e a cobertura", disse a subsecretária de Atenção Básica, Helen Santos.